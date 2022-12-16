Berlusconi futbolculara bir otobüs dolusu escort sözü verdi

Başbakanken villasında verdiği partilerle tanınan Berlusconi, takıma verdiği Noel yemeğinde yeni teknik direktörleri Raffaele Palladino'yu övdü ve şöyle konuştu:
"Yeni bir antrenör bulduk, başarılı, sempatik, kibar ve oyuncuları teşvik etmeyi biliyor. Ben de ek bir teşvikte bulunuyorum; buraya gelen oyunculara ‘Juventus, Milan gibi büyük takımlardan birini yenerseniz soyunma odasına bir otobüs dolusu escort getirteceğim."
Berlusconi'nin sözü futbolcular tarafından alkışlandı. Ancak İtalya'da sosyal medyada eleştiri yağmuruna tutuldu.
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