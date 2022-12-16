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Berlusconi futbolculara bir otobüs dolusu escort sözü verdi

İtalya Serie A takımlarından Monza'nın sahibi olan eski başbakan Silvio Berlusconi, futbolculara verdiği prim sözüyle ülkesinde gündem oldu.

Haber Giriş: 16 Aralık 2022 Cuma - 14:49
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Böyle olur Berlusconi'nin primi: Bir otobüs dolusu escort

Berlusconi futbolculara bir otobüs dolusu escort sözü verdi
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Başbakanken villasında verdiği partilerle tanınan Berlusconi, takıma verdiği Noel yemeğinde yeni teknik direktörleri Raffaele Palladino'yu övdü ve şöyle konuştu:

"Yeni bir antrenör bulduk, başarılı, sempatik, kibar ve oyuncuları teşvik etmeyi biliyor. Ben de ek bir teşvikte bulunuyorum; buraya gelen oyunculara ‘Juventus, Milan gibi büyük takımlardan birini yenerseniz soyunma odasına bir otobüs dolusu escort getirteceğim." 

Berlusconi'nin sözü futbolcular tarafından alkışlandı. Ancak İtalya'da sosyal medyada eleştiri yağmuruna tutuldu.

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