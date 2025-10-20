Trendyol Süper Lig'de 9. haftanın kapanış maçı İstanbul'un mahalle derbisine sahne oldu.

EYÜPSPOR ORHAN AK İLE BEYAZ SAYFA AÇTI

Eyüpspor'un Kasımpaşa'yı konuk ettiği mücadelede ilk yarıyı ev sahibi ekip, Mame Thiam'ın 15'ıncı dakikada attığı golle önde kapattı.

İkinci yarıda büyük çekişmeye sahne olan karşılaşmada Eyüpspor Umut Bozok'un uzatma dakikalarında bulduğu golle 2 farklı galibiyete ulaştı. Yeni teknik direktörü Orhan Ak'ın yönetiminde çıktığı ilk maçı kazanan Eyüpspor ligde puanını 8'e yükseltirken Kasımpaşa ise 9 puanda kaldı.

İKİ TAKIMIN 5 MAÇLIK SERİLERİ SONA ERDİ

Eyüpspor 5 maç sonra galip gelirken Kasımpaşa'nın 5 maçlık yenilmezlik serisi sona erdi.

DAVETSİZ MİSAFİR

Öte yandan Eyüpspor-Kasımpaşa maçının 81. dakikasında korner atışı kullanılırken sahaya giren bir kedi, maçın durmasına neden oldu. Hakem oyunu devam ettirmek için kedinin sahadan çıkmasını bekledi. Kedinin sahada kısa bir dakika boyunca tur atmasının ardından oyun alanının dışına çıkmasıyla birlikte karşılaşma kaldığı yerden devam etti.