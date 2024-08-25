Böyle skandal görülmedi. Şampiyonluk kupası kayboldu her yerde aranıyor

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Böyle skandal görülmedi. Şampiyonluk kupası kayboldu her yerde aranıyor

Türk futbolunun köklü kulübü Kocaelispo'un 2020 yılında kazandığı şampiyonluk kupası kayıplara karıştı. Başkan Recep Durul, "Bulan kulübe getirsin" çağrısı yaptı.

Bir dönem Süper Lig'de de mücadele eden, Türk futbolunun köklü kulübü Kocaelispor'un 8 yıllık ardan sonra 3. Lig'den 2. Lig'e yükseldiği 2019-20 şampiyonluk kupası kayboldu.

Herkesi şaşkına uğratan habri kulüp başkanı Recep Durul verdi. Durul, yaptıkları sayımda 2019-2020 sezonu 3. Lig şampiyonluk kupasının kaybolduğunu tespit ettiklerini açıkladı.

Başkan Durul, "Müze hazırlık çalışmaları sırasında olay ortaya çıktı. Başkan olarak da kupanın bir an önce bulunup kulübe getirilmesiyle ilgili çağrı yaptım, mesele bu ama nerede olduğunu bilmiyorum. Şu an araştırıyoruz. Nereden çıkacak bakalım? Nasıl olur da bu kadar boşta kalır, sahip çıkılmaz. Niye kulüpte değil?" ifadesini kullandı.

Kupanın kulüp için önemli bir değer olduğunu vurgulayan Durul, taraftarlardan ve kent sakinlerinden bilgi paylaşmalarını istedi. Ayrıca, kulübün tarihi değerine sahip çıkılması gerektiğini dile getirdi.

Kocaelispor, ligde üçte üç yaparak şampiyonluk hedefiyle yola çıkmış durumda. Başkan Durul, takımın başarısının konuşulması gereken bir ortamda kayıp kupanın gündeme gelmesinin üzüntü verici olduğunu belirtti. Taraftarların desteğiyle hedeflerine ulaşmayı amaçladıklarını ifade etti.

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