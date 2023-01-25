25 Ocak 2023 Çarşamba
İstanbul 9°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Güncel
  • >
  • Soba yakarken kendini yaktı. Böyle soba mı yakılır?

Soba yakarken kendini yaktı. Böyle soba mı yakılır?

Tinerle soba yakmaya kalktı, alev topuna dönüştü. Gümüşhane’de demir doğrama atölyesinde sobayı tinerle yakmak isteyen iş yeri çalışanı ölümden döndü. Vücudunda 2.derece yanık oluşan İhsan Kaplan tedavi altına alındı

Haber Giriş: 25 Ocak 2023 Çarşamba - 15:06
Takip Et

Böyle soba mı yakılır?Tinerle soba yakmaya kalktı ölümden döndü

Soba yakarken kendini yaktı. Böyle soba mı yakılır?
+
Aa
-

Tinerler soba yakmaya çalıştı alev topuna döndü. Gümüşhane’de demir doğrama dükkanındaki sobayı tinerle yakmak isteyen çalışan alevlerin içinde kaldı.


Edinilen bilgiye göre Bağlarbaşı Mahallesi'ndeki küçük sanayi sitesinde demir doğrama işi yapan bir firmada çalışan İhsan Kaplan (39), odun koyduğu sobayı birkaç kez deneyip yakamayınca tinerle yakmaya çalıştı. Elindeki büyük tiner tenekesiyle sobayı yakmaya çalışan Kaplan, alev alan tiner dolu tenekenin patlaması sonucu alevler içinde kaldı.


Patlama ve tutuşma anıyla elbiseleri tutuştuktan sonra panikle dükkanın içindeki başka bir noktaya koşup tekrar geri döndüğü anlar güvenlik kameralarına yansıyan Kaplan’ı komşu esnaf ve çalışanlar söndürdü.


Vücudunda 2. derece yanık oluşan Kaplan, Gümüşhane Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Kamyonetinde cansız halde bulunmuştu. Tüfeğin tetiğine basan köpek, sahibini öldürdü
1
﻿Kamyonetinde cansız halde bulunmuştu. Tüfeğin tetiğine basan köpek, sahibini öldürdü
﻿Kamyonetinde cansız halde bulunmuştu. Tüfeğin tetiğine basan köpek, sahibini öldürdü
﻿EYT'lilerin ilk maaşını ne zaman alacağı belli oldu. Bakan Bilgin milyonların merak ettiği tarihi verdi
2
﻿EYT'lilerin ilk maaşını ne zaman alacağı belli oldu. Bakan Bilgin milyonların merak ettiği tarihi verdi
﻿EYT'lilerin ilk maaşını ne zaman alacağı belli oldu. Bakan Bilgin milyonların merak ettiği tarihi verdi
﻿Önce eşarpla boğmaya çalıştı ardından boğazını keserek katletti. Denizli’de kadın cinayeti
3
﻿Önce eşarpla boğmaya çalıştı ardından boğazını keserek katletti. Denizli’de kadın cinayeti
﻿Önce eşarpla boğmaya çalıştı ardından boğazını keserek katletti. Denizli’de kadın cinayeti
﻿Ümit Erdim'den adadan döndükten sonraki ilk paylaşım
4
﻿Ümit Erdim'den adadan döndükten sonraki ilk paylaşım
﻿Ümit Erdim'den adadan döndükten sonraki ilk paylaşım
﻿Ukrayna’da üst düzey yöneticilerin istifa sebebi ortaya çıktı 'Rüşvet ve yolsuzluk'
5
﻿Ukrayna’da üst düzey yöneticilerin istifa sebebi ortaya çıktı 'Rüşvet ve yolsuzluk'
﻿Ukrayna’da üst düzey yöneticilerin istifa sebebi ortaya çıktı 'Rüşvet ve yolsuzluk'
﻿Karneye et haberi sonrası kovulan Habertürk muhabiri sadece Yeniçağ’a konuştu
6
﻿Karneye et haberi sonrası kovulan Habertürk muhabiri sadece Yeniçağ’a konuştu
﻿Karneye et haberi sonrası kovulan Habertürk muhabiri sadece Yeniçağ’a konuştu
﻿Turhan Çömez'den ''Erdoğan'ın ayakkabısını yalamalıyız'' diyen AKP'li vekili üç gün uyutmayacak tweet
7
﻿Turhan Çömez'den ''Erdoğan'ın ayakkabısını yalamalıyız'' diyen AKP'li vekili üç gün uyutmayacak tweet
﻿Turhan Çömez'den ''Erdoğan'ın ayakkabısını yalamalıyız'' diyen AKP'li vekili üç gün uyutmayacak tweet
﻿Elektrik kontağından yangın çıktı, 2 kişi etkilendi
﻿Elektrik kontağından yangın çıktı, 2 kişi etkilendi
﻿Elektrik kontağından yangın çıktı, 2 kişi etkilendi
﻿MSB duyurdu! 7 erörist etkisiz hale getirildi
﻿MSB duyurdu! 7 erörist etkisiz hale getirildi
﻿MSB duyurdu! 7 erörist etkisiz hale getirildi
﻿Cacabey Cami yarın açılıyor
﻿Cacabey Cami yarın açılıyor
﻿Cacabey Cami yarın açılıyor
﻿Microsoft servislerinde erişim sorunu
﻿Microsoft servislerinde erişim sorunu
﻿Microsoft servislerinde erişim sorunu
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.