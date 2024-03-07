Böylesi görülmedi. İstanbul Yarı Maratonu'nda uygulanacak

Kaynak: Haber Merkezi
Böylesi görülmedi. İstanbul Yarı Maratonu'nda uygulanacak
İstanbul, yarı maraton için gün sayarken devrim niteliğinde karar çıktı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki Spor İstanbul tarafından bu yıl 19.’su düzenlenecek olan Türkiye İş Bankası İstanbul Yarı Maratonu’na artık 16 yaş ve üstündeki sporcular da katılabilecek.

FEDERASYONDAN ONAY ÇIKTI

Spor İstanbul yönetimi, Türkiye Atletizm Federasyonu (TAF), Dünya Atletizm Birliği (WA) ve Avrupa Atletizm Birliği (EA) ile yapılan görüşmeler sonucunda, İstanbul Yarı Maratonu’nun 21K kategorisi için de katılım yaş sınırının 16’ya indirilmesini sağladı. Böylece Türkiye’de ilk defa 16 yaş ve üstü insanlar yarı maraton koşabilecek. Bugüne kadar yarı maratonda 18 yaş sınırı bulunuyorken, 16 yaş ve üstündekiler sadece 10K koşabiliyordu.

İLK ULUSLARARASI REKOR KIRILDI

19. Türkiye İş Bankası İstanbul Yarı Maratonu, 2021 yılında Türkiye’de kırılan ilk uluslararası atletizm rekoruna da sahne olmuştu. Kenyalı atlet Ruth Chepngetich, 1.04.02’lik derecesiyle rekor kırarak, dünyanın dikkatini İstanbul’a çekmişti.

AVANTAJLI KAYITTA SON HAFTA

Spor İstanbul, 28 Nisan Pazar günü Tarihi Yarımada’da koşulacak olan 19. Türkiye İş Bankası Yarı Maratonu’nun hazırlıklarını tüm hızıyla sürdürüyor. Rekor katılım beklenen yarı maratonda kayıtlar 22 Nisan’da sona erecek. Kayıt ücretlerinde avantajlı dönemden faydalanmak isteyen katılımcıların ise 11 Mart Pazartesi gününe kadar istanbulyarimaratonu.com web sitesinden başvuru yapması gerekiyor.

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