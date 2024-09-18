Boynundaki kanamanın nedeni çözüldü. Narin'e neler yapmışlar...

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesine bağlı Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta kaybolan Narin Güran'ın cesedinin, 19 gün sonra bir dere yatağında bulunması üzerine başlatılan soruşturma sürüyor. Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma çerçevesinde, Narin'in otomobilinde DNA izleri bulunan amcası Salim Güran, cesedi taşıdığını itiraf eden Nevzat Bahtiyar, Narin’in annesi Yüksel Güran ve ağabeyi Enes Güran'ın da aralarında bulunduğu birçok aile üyesi tutuklandı.

HİSTOPATOLOJİ RAPORU AÇIKLANDI

Habertürk muhabiri Mustafa Şeker'in edindiği bilgilere göre, Diyarbakır Adli Tıp Kurumu Patoloji birimi tarafından hazırlanan histopatoloji raporunda, Narin’in bedeninde birçok bölgede çürüme ve sıvılaşma tespit edildiği belirtildi. Raporda dikkat çeken bir diğer bulgu ise Narin’in boyun bölgesinde ortaya çıkan kanama.

BOĞULARAK MI ÖLDÜRÜLDÜ?

Adli Tıp ve Halk Sağlığı Uzmanı Prof. Dr. Sadık Toprak, Narin’in boynunda bulunan kanamanın, boğulma sonucu oluştuğunu ifade etti. Toprak, "Muhtemelen elle boğulduğunu düşünüyorum. Bu tür çocuk ölümlerinde katil genellikle ellerini kullanır çünkü karşısındaki çocuk güçsüzdür" dedi.

CİNAYET NEREDE İŞLENDİ?

Narin’e ait DNA izlerinin, amca Salim Güran’ın ellerinde ve aracın içinde bulunması, cinayetin bu araçta işlenmiş olabileceği ihtimalini güçlendiriyor. Ayrıca, Salim’in Narin’i araca yakın bir yerde öldürüp, battaniyeye sararak araca koyduğu da düşünülen senaryolar arasında.

DETAYLI İNCELEMELER SÜRÜYOR

Narin’in histopatoloji raporu İstanbul Adli Tıp Kurumu Otopsi bölümüne gönderildi. İstanbul'da, Narin'in cansız bedeninden alınan 91 ayrı bulgunun detaylı incelemesi devam ediyor ve önümüzdeki hafta kapsamlı adli tıp raporunun tamamlanması bekleniyor.