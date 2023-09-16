Boynuz otu neye iyi geliyor?

Editör: Murat Öztürk

İnsanların gerek hasta olmadan önce gerekse sağlık sorunlarına çözümler için doğal besinlere yönelme süreci devam ediyor.

İnsanların korkulu rüyası olan yüksek tansiyonu düşüren boynuz otu dikkat çekti.

BOYNUZ OTU NEDİR?

Düğünçiçeğigillerden bir çeşit bitkidir. Birçok çeşidi vardır. Akçöpleme denilen çeşidi; uzun yapraklı, geniş ve güzel çiçekli zehirli bir bitkidir. Boyu 1-1,5 metre kadardır. İçeriğinde A ve B vitaminleri vardır. Hekimlikte, kökü kullanılır.

BOYNUZ OTUNUN FAYDALARI

- Ağrıları dindirir.

-Yüksek tansiyonu düşürür.

-Ev ilaçlarında kullanılırken, tavsiye edilen dozu aşmamak gerekir.

-Kuvvetlendirici, idrar söktürücü, zayıflatıcı, sinirleri sakinleştirici etkidedir.

-Kalp yetersizliği, basurlar, organizmada su birikmesi, sarılık, zatülcenb, öksürük gibi rahatsızlıklarda kullanılır.

-Halk arasında omurilik iltihapları, menenjit, verem, sinir hastalıkları vs.’de kullanılması tavsiye edilir.

-Haricen saç dökülmesi, sirke ile kaynatılarak kepek ve saçların kuvvetlenmesi, irinli yaralar, göz kapakları ve irinli sivilcelerin yıkanması gibi eylemlerde kullanılır.

-Köksap ağaç külü ile kaynatılarak kansere karşı kullanılır. Veteriner hekimlikte hayvanlarda kan tutma (sprej) hastalığına karşı (hayvanın kulağı delinerek boğmaca kökünden bir parça deliğe geçirilir.) kullanılır.

Not: Bu bitki zehirlidir. Doktor kontrolü altında alınmalıdır.

NASIL KULLANILIR?

Kökleriyle birlikte köksaplar kullanılmaktadır. Köksaplar erken ilkbaharda Şubat-Mart aylarında veya sonbaharda Ekim aylarında çıkarılır. Gölgede veya 45°’ye kadar ısılı fırınlarda kurutulur. Kuru köksap dıştan koyu kahve, içten beyazımsı renkte, fena kokulu ve acı tattadır. Rutubet payı % 10’dur. Balya veya torbalarda paketlenir. Kuru ve hava alan binalarda saklanır.