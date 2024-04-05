Boyu tam 8 metreydi. Birkaç gün sonra bulanlar şok oldu

Serhat Ağa
Boyu tam 8 metreydi. Birkaç gün sonra bulanlar şok oldu
Brezilya’da bir vahşi doğa belgeseli sırasında 8 metrelik bir yılan keşfedildi. Dünyanın en büyük yılanı olarak belirtilen yılan bugüne kadar bütün dünyadan gizlenerek yaşamış.

Dünyanın en büyük yılanı Brezilya’da Amazon nehrinde görüldü. Kafası insan kafatası büyüklüğünde, 8 metre uzunluğunda ve tam 200 kilo ağırlığında olan yılan, Yaban Hayatı programında Hollandalı sunucu Profesör Freeck Vonk tarafından bulundu.

Ana Julia adı verilen bu dev yılan, yaklaşık 5 hafta kadar önce Brezilya'nın güneyindeki Mato Grosso do Sul eyaletinin kırsal bölgesi Bonito'daki Formoso Nehri'nde bulunmuştu.

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Devasa yılanın yaklaşık bir ay kadar önce hayatını kaybettiği açıklandı.

Profesör Vonk, Ana Julia ismini verdikleri bu devasa yılanın ölüm nedeninin belli olmadığını sosyal medya hesabından duyurdu.

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Vonk, bu tür yılanların çok büyük olduklarından dolayı ekstra savunmasız olduklarını açıklarken, Anajulia ismini verdikleri yılan ile nehirde 1 saat geçirdiklerini açıkladı.

Bununla beraber yılanın ölümünün boşuna olmadığını, ölümü ile küresel bir ilgi çektiğini kaydetti.

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