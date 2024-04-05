Boyu tam 8 metreydi. Birkaç gün sonra bulanlar şok oldu

Dünyanın en büyük yılanı Brezilya’da Amazon nehrinde görüldü. Kafası insan kafatası büyüklüğünde, 8 metre uzunluğunda ve tam 200 kilo ağırlığında olan yılan, Yaban Hayatı programında Hollandalı sunucu Profesör Freeck Vonk tarafından bulundu.

Ana Julia adı verilen bu dev yılan, yaklaşık 5 hafta kadar önce Brezilya'nın güneyindeki Mato Grosso do Sul eyaletinin kırsal bölgesi Bonito'daki Formoso Nehri'nde bulunmuştu.

Devasa yılanın yaklaşık bir ay kadar önce hayatını kaybettiği açıklandı.

Profesör Vonk, Ana Julia ismini verdikleri bu devasa yılanın ölüm nedeninin belli olmadığını sosyal medya hesabından duyurdu.

Vonk, bu tür yılanların çok büyük olduklarından dolayı ekstra savunmasız olduklarını açıklarken, Anajulia ismini verdikleri yılan ile nehirde 1 saat geçirdiklerini açıkladı.

Bununla beraber yılanın ölümünün boşuna olmadığını, ölümü ile küresel bir ilgi çektiğini kaydetti.