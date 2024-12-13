Boyun ağrısı için masaja gitti canından oldu!

Tayland'da bir masaj salonunda yaşanan trajik olay, masaj terapisinde uzman kontrolünün önemini bir kez daha vurguladı. Boyun ağrısı şikayetiyle doktor yerine masaj salonunu tercih eden genç bir kadın, fıtık rahatsızlığı nedeniyle hayatını kaybetti.

Dünyaca ünlü Tayland masaj salonlarında yaşanan acı bir olay, masaj terapisinde uzman kontrolünün önemini bir kez daha gözler önüne serdi. Boyun ağrısı şikayetiyle doktor yerine masaj salonunu tercih eden genç bir kadın, fıtık rahatsızlığı nedeniyle hayatını kaybetti.

İlk seanstan sonra ağrılarının arttığını fark eden kadın, bunu masajın olağan bir yan etkisi olarak değerlendirdi ve tedaviye devam etme kararı aldı. Ancak durumu giderek kötüleşti. Önce ellerinde, ardından sağ bacağında uyuşma başladı.

Zaman içinde vücudunun sağ tarafı tamamen hissizleşti. Yapılan yanlış uygulamalar sonucu boyun ağrıları şiddetlenen genç kadın, komaya girerek hayatını kaybetti. Yapılan incelemede, kadının boyun fıtığı olduğu ve uzman olmayan kişilerce yapılan masaj uygulamalarının ölümüne neden olduğu belirlendi. Bu trajik olay, alternatif tedavi yöntemlerinin mutlaka uzman kontrolünde ve doktor tavsiyesiyle uygulanması gerektiğini bir kez daha hatırlattı.