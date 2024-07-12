Boyun fıtığı saçıyor! Uyurken seçilecek yastığa dikkat! Uzmanlar açıkladı

Boyun fıtığı, omurgadaki disklerin dış tabakasının yırtılması veya fıtıklaşması sonucu ortaya çıkan bir durum olduğu biliniyor. Bu durum, boyun, omuz ve kol ağrısı, uyuşma ve karıncalanma gibi çeşitli semptomlara neden olabilir. Uyku pozisyonu ve yastık seçimi, boyun fıtığı semptomlarının şiddetini etkileyebilir.

Uzman Görüşleri:

Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Opr. Dr. Özgür Baran, uyurken seçilecek yastığın kafa ile omuz arasındaki boşluğu dolduracak nitelikte ve ortopedik olmasının önemli olduğunu belirtmekte.

Dr. Baran, "Yanlış yastık seçimi boyun fıtığına yol açabilir. Ortopedik yastıklar, boyun omurlarını destekleyerek bu riski azaltır" dedi.

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Prof. Dr. Ahmet Yıldızhan da uygun yastık seçiminin boyun ağrıları ve fıtık riskini azaltmada etkili olduğunu vurgulamakta.

Prof. Dr. Yıldızhan, "Yüzüstü yatmak, boyun omurlarına fazla baskı yaparak fıtık riskini artırabilir. Bu nedenle yan yatış pozisyonunda uygun yastık kullanımı önerilir" şeklinde açıklamada bulundu.

Dr. Ahmet Burak Sezgin, fizyoterapist, "Boyun Ağrısı için Yastık Nasıl Olmalı?" adlı blog yazısında, boyun fıtığı olan kişiler için orta sertlikte ve destekleyici yastıkların tercih edilmesini önermekte.

Çok sert yastıkların boyun ve omuz kaslarını gerebileceğini, çok yumuşak yastıkların ise boyunun doğru hizalanmasını zorlaştırabileceğini belirtmekte.

Prof. Dr. İhsan Doğru, ortopedi uzmanı, "Boyun Fıtığı Tedavisi" adlı makalesinde, doğru yastık seçiminin boyun fıtığı tedavisinde önemli bir rol oynayabileceğini vurgulamakta. Doğru yastığın, boynun doğal eğrisini korumasına ve omurgadaki basıncı azaltmasına yardımcı olacağını belirtmekte.

Bilimsel Araştırmalar:

Bilimsel araştırmalar da bu görüşleri desteklemekte. Örneğin, bir çalışma, ortopedik yastıkların boyun ağrısını ve fıtık riskini azalttığını gösterdi.

Ayrıca, uyku pozisyonunun boyun sağlığı üzerindeki etkilerini inceleyen bir başka araştırma, yan yatış pozisyonunun boyun omurlarını daha iyi desteklediğini ve fıtık riskini azalttığını ortaya koydu.

Uyurken seçilecek yastığın doğru olması ve uygun uyku pozisyonunun tercih edilmesi, boyun sağlığı açısından büyük önem taşır. Ortopedik yastık kullanımı ve yan yatış pozisyonu, boyun fıtığı riskini azaltmada etkili olabilir.

2020 yılında yapılan bir araştırma, boyun fıtığı olan kişilerin, ortopedik yastık kullananlara göre daha az ağrı ve semptom yaşadığını göstermişti.

2017 yılında yapılan bir başka araştırma, hafızalı köpük yastıkların, geleneksel yastıklara kıyasla boyun ağrısını ve sertliğini azaltmada daha etkili olduğunu bulmuştu.

Doğru Yastık Seçimi için Öneriler:

Yastığınızın boyun eğrinizi destekleyecek kadar yüksek olması gerekir.

Yastığınızın çok sert veya çok yumuşak olmamalıdır.

Yastığınızın başınızı ve boynunuzu doğru şekilde hizalaması gerekir.

Farklı yastık türlerini denemekten çekinmeyin.

Yastığınızı her 1-2 yılda bir değiştirin.