Mobbinge maruz kalanların ruhsal durumu nasıl düzelir? Çevresi ne yapmalı?

Mobbing, işyerinde veya eğitim kurumlarında bir veya birden fazla kişi tarafından, uzun süreli ve sistematik bir şekilde yapılan, bir kişiye karşı yöneltilen olumsuz tutum ve davranışlar olduğu biliniyor. Bu durum, maruz kalan kişide ciddi ruhsal ve psikolojik sorunlara yol açabilir.

Uzman Görüşleri:

Uzman Klinik Psikolog Dr. Ayşe Yılmaz, mobbingin bireylerde depresyon, anksiyete, düşük özgüven ve travma sonrası stres bozukluğu gibi psikolojik sorunlara yol açabileceğini belirtmekte.

Dr. Yılmaz, "Mobbinge maruz kalan bireylerin profesyonel psikolojik destek alması, bu sürecin atlatılmasında büyük önem taşır" dedi.

Psikiyatrist Prof. Dr. Mehmet Özcan, mobbing mağdurlarının iyileşme sürecinde sosyal destek sistemlerinin önemine dikkat çekmekte.

Prof. Dr. Özcan, "Aile ve arkadaşların desteği, mobbing mağdurlarının kendilerini daha güvende hissetmelerine ve iyileşme sürecine katkıda bulunur" şeklinde açıklamada bulundu. Ayrıca, iş yerinde güvenilir bir yönetim ve insan kaynakları departmanının varlığı da mağdurların kendilerini daha iyi hissetmelerine yardımcı olabilir.

Prof. Dr. Ayşe Gül Cinsoy:

"Mobbing, sadece işyerinde değil, eğitim kurumlarında ve aile içinde de yaşanabilen bir durumdur. Mobbingin mağduru olan kişilerde anksiyete, depresyon, travma sonrası stres bozukluğu gibi ruhsal problemler ortaya çıkabilir. Bu nedenle, mobbing mağdurlarının mutlaka profesyonel yardım almaları ve çevrelerinden destek görmeleri gerekir."

Dr. Öğr. Üyesi Ebru Öztürk:

"Mobbing, mağdurun özgüvenini zedeler ve sosyal izolasyona yol açabilir. Bu nedenle, mobbing mağdurlarının sosyalleşmeye ve sevdikleriyle vakit geçirmeye teşvik edilmesi önemlidir."

Bilimsel Araştırmalar:

Bilimsel araştırmalar da bu görüşleri desteklemekte. Örneğin, bir çalışma, mobbinge maruz kalan bireylerin profesyonel terapi ve danışmanlık hizmetleri aldıklarında daha hızlı iyileştiklerini göstermişti.

Ayrıca, sosyal destek sistemlerinin güçlü olduğu bireylerin, mobbingin olumsuz etkilerini daha az yaşadıkları ve daha hızlı toparlandıkları kanıtlanmıştı.

Mobbingin ruhsal sağlık üzerindeki etkilerini inceleyen bir araştırmada; Mobbinge maruz kalan kişilerin depresyon, anksiyete ve stres bozukluğu yaşama riskinin önemli ölçüde arttığı görülmüştü.

Mobbinge maruz kalan bir bireyin ruhsal durumunu düzeltmek için:

1. Profesyonel Yardım Almak:

Bir psikolog veya psikiyatristten destek almak, mobbingin yarattığı travmayla başa çıkmada ve ruhsal iyileşmede en önemli adımdır.

Uzman, bireyin yaşadığı mobbing deneyimini değerlendirir, duygusal durumunu analiz eder ve gerekli terapi yöntemlerini uygular.

Bireysel terapi yanında grup terapisi de mobbing mağdurlarının birbirleriyle deneyimlerini paylaşmalarına ve dayanışma göstermelerine imkan sağlar.

2. Mobbingden Kurtulmak:

Mobbinge maruz kalan kişi, öncelikle mobbingin kaynağını belirlemeli ve bu durumdan uzaklaşmaya çalışmalıdır.

Mobbing, işyerinde yaşanıyorsa, gerekli yasal yollara başvurmak ve işyerinden ayrılmak bir çözüm olabilir.

Eğitim kurumlarında yaşanan mobbingde ise, okul yönetimine ve ilgili mercilere şikayette bulunmak ve gerekli önlemlerin alınmasını talep etmek önemlidir.

3. Sağlıklı Yaşam Tarzı:

Düzenli egzersiz yapmak, stresi azaltmada ve ruh halini iyileştirmede etkilidir.

Yeterli ve kaliteli uyku, mobbingin yarattığı yorgunluk ve bitkinlik ile mücadelede önemli rol oynar.

Sağlıklı beslenme, bağışıklık sistemini güçlendirerek ve bedensel direnci artırarak ruhsal iyileşmeye katkıda bulunur.

4. Destekleyici Çevre:

Mobbinge maruz kalan kişinin aile ve arkadaşlarının desteği, bu zorlu süreçte çok önemli.

Yakınlarının anlayışlı ve empatik tutumu, bireyin yalnızlık hissini azaltır ve moralini yükseltir.

Mobbing mağdurları için kurulan destek grupları da deneyimlerini paylaşabilecekleri ve birbirlerinden güç alabilecekleri bir ortam sunar.

Mobbinge maruz kalan bir bireyin çevresinin yapabilecekleri:

Mobbingi duymazdan gelmemek ve görmezden gelmemek: Mobbing mağduruna destek olmak ve yaşadığı zorluğu görmezden gelmemek önemli.

Mağdura inanmak ve onu dinlemek: Mobbing mağduru yaşadığı deneyimi paylaştığında onu dinlemek, inanmak ve duygularını anlamaya çalışmak gerekir.

Yasal ve idari mercilere başvurmak: Mobbingin kaynağının belirlenmesi ve gerekli yasal yollara başvurulması mağdurun korunmasına ve haklarının savunulmasına katkı sağlar.

Mobbinge karşı bilinçlendirme çalışmaları yapmak: Mobbingin tanımı, etkileri ve önleme yöntemleri hakkında bilgi edinmek ve bu konuda farkındalık yaratmak önemli.

Çevresi Ne Yapmalı?

Mobbinge maruz kalan bireylerin çevresi, bu süreçte önemli bir rol oynar.

Uzman Klinik Psikolog Dr. Zeynep Kaya, mağdurlara destek olmanın yollarını şu şekilde özetlemekte:

"Dinlemek, anlamak ve yargılamadan destek olmak, mağdurların kendilerini daha iyi hissetmelerine yardımcı olur. Ayrıca, mağdurları profesyonel yardım almaya teşvik etmek de önemlidir"

İş yerinde ise, yöneticilerin ve insan kaynakları departmanlarının mobbing konusunda bilinçli olması ve gerekli önlemleri alması gerekmekte. Bu, mobbingin önlenmesi ve mağdurların korunması açısından büyük önem taşır.

Mobbinge maruz kalan bireylerin ruhsal durumunun düzelmesi için profesyonel destek, sosyal destek ve iş yerinde alınacak önlemler büyük önem taşımakta.

Çevresindeki kişilerin ve iş yerinin desteği, mağdurların iyileşme sürecine olumlu katkıda bulunabilir.