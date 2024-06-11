Bozayı 4 kişinin olduğu arabaya saldırdı

Kaynak: İHA
Bozayı 4 kişinin olduğu arabaya saldırdı

Tunceli’de bir bozayı seyir halindeki bir araca saldırdı. 4 kişinin olduğu araçta hasar meydana geldi.

Tunceli’de son yıllarda sayıları artan ve yerleşim yerlerine kadar inen bozayılar, bölge halkı için tehdit oluşturmaya başladı. Geçtiğimiz günlerde Tunceli’nin Nazımiye ilçesine bağlı Dalik bölgesinde bir vatandaşa bozayı saldırmış ve 42 yaşındaki Ergün Yıldız hayatını kaybetmişti. Bozayı, bu defa da Tunceli-Pülümür kara yolunda seyir halinde olan bir arabaya saldırdı. 4 kişinin olduğu arabada cddi hasar meydana gelirken, vatandaşlar son günlerde insanlar için tehdit oluşturan bozayılarla ilgili tedbir alınmasını istedi.

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