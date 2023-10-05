Bozayı saldırısına uğrayan 16 yaşındaki çocuk yaralandı

Erzurum’un Horasan ilçesindeki ormanlık alanda bozayı saldırısına uğrayan 16 yaşındaki çocuk yaralandı.

Bozayı saldırısına uğrayan 16 yaşındaki çocuk yaralandı

Kızlarkale Mahallesi'nde yaşayan 16 yaşındaki Yasin Kızılboğa'ya, Yayala Dereleri mevkisinde hayvanlarını otlatırken ayı saldırdı.Kızılboğa'nın yaralandığını fark eden ailesi, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirerek yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

16-yas5.jpg

“AYIYA YUMRUK ATTIM ÜZERİME DÜŞTÜ”

Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralı çocuk, ambulansla Horasan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yasin Kızılboğa, AA muhabirine, meşe ormanlarının arasında bir anda ayı ile karşılaştığını söyledi.

Ayının saldırmak için üzerine yöneldiğini belirten Kızılboğa, "Ben de o arada ona sarıldım ve daha sonra ayıya yumruk attım. Ayı üzerime düştü ve beni bırakıp kaçtı" dedi.

Öne Çıkanlar
Yılmaz Özdil ekranlara döneceği tarihi açıkladı. Kanalının adını da duyurdu
Yılmaz Özdil ekranlara döneceği tarihi açıkladı. Kanalının adını da duyurdu
MasterChef All Star 108 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 108 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
Türk asıllı büyük alim ve meleklerin bacaklarına bakılıyor diye yıkılan rasathane
Türk asıllı büyük alim ve meleklerin bacaklarına bakılıyor diye yıkılan rasathane
Türk depremzedelere değil Suriyelilere milyon dolarlar yağacak. Ne Şekerbank ne ABD olayın üstünü örtemedi
Türk depremzedelere değil Suriyelilere milyon dolarlar yağacak. Ne Şekerbank ne ABD olayın üstünü örtemedi
MasterChef All Star 107 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 107 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star’da mavi takım kim oldu? MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı?
MasterChef All Star’da mavi takım kim oldu? MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı?
Son Haberler
Yemek protestosunda gözaltına alınan üniversite öğrencileri serbest bırakıldı Gündem
Yemek protestosunda gözaltına alınan üniversite öğrencileri serbest bırakıldı
Kim Kardashian'ın deri pantolonu yayın sırasında patladı Magazin
Kim Kardashian'ın deri pantolonu yayın sırasında patladı
İngiltere Başbakanı Rishi Sunak'tan cinsiyet tercihleri ile ilgili açıklama Video
İngiltere Başbakanı Rishi Sunak'tan cinsiyet tercihleri ile ilgili açıklama
Rant hırsı ve sorumsuzluğun faturasını çocuklar canlarıyla ödedi Gündem
Rant hırsı ve sorumsuzluğun faturasını çocuklar canlarıyla ödedi
Alışveriş merkezinin balkonundan düşen üniversite öğrencisi hayatını kaybetti Gündem
Alışveriş merkezinin balkonundan düşen üniversite öğrencisi hayatını kaybetti
Komşuda koronavirüs vakalarında patlama Gündem
Komşuda koronavirüs vakalarında patlama