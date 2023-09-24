Bozayıları elleriyle besledi. Şekerleri yedikten sonra elini kaldırıp selam verdi

Bitlis’teki Nemrut Krater Gölü’nü ziyaret eden vatandaş, aracına yaklaşan bozayıya elleriyle şeker yedirdi.

KAYNAK: İHA
Bozayıları elleriyle besledi. Şekerleri yedikten sonra elini kaldırıp selam verdi

Bitlis’in Tatvan ilçesinde yer alan 2 bin 250 rakımlı Nemrut Krater Gölü, doğal güzelliklerinin yanı sıra zengin florasıyla da birçok canlıya ev sahipliği yapıyor.

Özellikle krater gölü çevresinde yaşamlarını sürdüren bozayılar, bölgeye giden vatandaşların ve doğaseverlerin ilgi odağı haline geliyor. Bozayıların beslenmesine yardımcı olan vatandaşlar kimi zaman ilginç görüntüler oluşturuyor.

AYIYA ŞEKER İKRAM ETTİ

Ahlat’tan gelip Nemrut Krater Gölü'nde yaşayan ayıları ziyaret eden Asım Araboğa isimli vatandaş, aracına yaklaşan bozayıya aracının camını açarak şeker ikram etti.

İki ayağının üstüne kalkan ayının başını aracın camından içeri sokarak şekerleri afiyetle yemesi ilginç görüntüler oluştururken, görüntüde ayının şekerleri yedikten sonra pençesini kaldırıp selam verir gibi yapması ise izleyenlere tebessüm ettirdi.

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