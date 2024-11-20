Bozcaada ve Gökçeada feribot seferlerine 'fırtına' engeli

Kuzey Ege Denizi'nde etkili olan fırtına deniz ulaşımını olumsuz etkilemeye devam ediyor.

Çanakkale Boğazı ile Adalar hattında yolcu ve araç taşımacılığı yapan GESTAŞ firması, Ege Denizi'nin kuzeyindeki fırtına nedeniyle yarın yapılması planlanan bazı feribot seferlerinin iptal edildiğini duyurdu.

Buna göre; Geyikli-Bozcaada hattında, Geyikli'den saat 08.00, 11.00 ve 15.00 seferleri, Bozcaada'dan ise saat 07.00, 10.00 ve 14.00 seferleri iptal edildi.

Kabatepe-Gökçeada hattında ise, Kabatepe'den saat 09.00 ve 13.00 seferleri, Gökçeada'dan ise saat 07.00 ve 11.00 seferleri yapılamayacak.