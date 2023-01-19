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Bozcaada ve Gökçeada feribot seferlerine fırtına engeli

Kabatepe-Gökçeada ve Geyikli-Bozcaada feribot hattında yarın yapılması planlanan seferlerden bazıları iptal edildi.

Haber Giriş: 19 Ocak 2023 Perşembe - 17:05
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Bozcaada ve Gökçeada feribot seferlerine fırtına engeli

Bozcaada ve Gökçeada feribot seferlerine fırtına engeli
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Çanakkale Boğazı ile adalar hattındaki ulaşımı sağlayan GESTAŞ Deniz Ulaşım AŞ'den yapılan açıklamada, bölgede 4 gündür etkili olan fırtına nedeniyle yarınki Kabatepe-Gökçeada ile Geyikli-Bozcaada seferlerinden bazılarının iptal edildiği duyuruldu.

Gökçeada'dan Kabatepe'ye saat 07.00 ve 13.00, Kabatepe'den Gökçeada'ya 09.00 ve 15.00 ile Bozcaada'dan Geyikli'ye saat 07.00, 10.00 ve 14.00, Geyikli'den Bozcaada'ya ise 08.00, 11.00 ve 15.00'teki seferlerin iptal edildiği duyurulan açıklamada, planlamadaki diğer seferlerin ise gün içinde netlik kazanacağı belirtildi.

Açıklamada, diğer güzergahlarda ulaşım normal seyredeceği ifade edildi.

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