Bozcaada ve Gökçeada feribot seferlerine fırtına engeli

Çanakkale Boğazı ile adalar hattındaki ulaşımı sağlayan GESTAŞ Deniz Ulaşım AŞ'den yapılan açıklamada, bölgede 4 gündür etkili olan fırtına nedeniyle yarınki Kabatepe-Gökçeada ile Geyikli-Bozcaada seferlerinden bazılarının iptal edildiği duyuruldu.

Gökçeada'dan Kabatepe'ye saat 07.00 ve 13.00, Kabatepe'den Gökçeada'ya 09.00 ve 15.00 ile Bozcaada'dan Geyikli'ye saat 07.00, 10.00 ve 14.00, Geyikli'den Bozcaada'ya ise 08.00, 11.00 ve 15.00'teki seferlerin iptal edildiği duyurulan açıklamada, planlamadaki diğer seferlerin ise gün içinde netlik kazanacağı belirtildi.

Açıklamada, diğer güzergahlarda ulaşım normal seyredeceği ifade edildi.