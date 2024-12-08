Bozcaada ve Gökçeada’ya feribot seferlerine ’fırtına’ engeli (8 Aralık 2024)

Çanakkale'nin Kuzey Ege Denizi'ndeki Bozcaada ve Gökçeada ilçelerine yarın yapılması planlanan bazı feribot seferleri, fırtına nedeniyle iptal edildi.

Çanakkale Boğazı ile Adalar hattında yolcu ve araç taşımacılığı yapan Gestaş firması, Kuzey Ege Denizi'ndeki fırtına nedeniyle yarın yapılması planlanan bazı feribot seferlerinin iptal edildiğini duyurdu.

Çanakkale Boğazı’nda bazı feribot seferleri iptal edildi

Buna göre, Geyikli-Bozcaada hattında, yarın yapılması planlanan tüm feribot seferleri olumsuz hava şartlarından dolayı iptal edildi.

Kabatepe-Gökçeada hattında ise, Kabatepe'den saat 09.00, 15.00, Gökçeada'dan saat 07.00, 11.00, seferleri iptal edildi.

Bozcaada ve Gökçeada feribot seferlerine 'fırtına' engeli (20 Kasım 2024)