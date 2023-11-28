Bozcaada ve Gökçeada’ya tüm feribot seferleri iptal edildi

Çanakkale’nin Kuzey Ege Denizi’ndeki Bozcaada ve Gökçeada ilçelerine yapılması planlanan tüm tarifeli feribot seferleri olumsuz hava şartları nedeniyle iptal edildi.

KAYNAK: İHA
Bozcaada ve Gökçeada’ya tüm feribot seferleri iptal edildi

Çanakkale Boğazı ile adalar hattında yolcu ve araç taşımacılığı yapan Gestaş Deniz Ulaşım A.Ş., Kuzey Ege Denizi'ndeki olumsuz hava şartları nedeniyle Gökçeada ve Bozcaada hattında planlanan bazı tarifeli feribot seferlerinin iptal edildiğini duyurdu.

Gestaş firmasından yapılan açıklamada, “Kabatepe-Gökçeada hattında, olumsuz hava şartlarından dolayı tarifemizde bulunan planlı tüm seferlerimiz iptal edilmiştir. Geyikli-Bozcaada hattında, olumsuz hava şartlarından dolayı tarifemizde bulunan planlı tüm seferlerimiz iptal edilmiştir” denildi.

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