Bozcaada’da 13 yıldır kaçak su kullanan otele 88 milyon lira ceza

Bozcaada'da belediye tarafından kaçak su kullandığı tespit edilen otel ile sayaçları okunmadığı anlaşılan iş yerlerine para cezası uygulandı. 26-27 Mart tarihlerinde yapılan kontrollerde bir otelde belediye şebekesine 63 milimetre çapındaki boru ile bağlantı yapıldığı ve bu bağlantı üzerinde herhangi bir sayaç bulunmadığı, 63 milimetrelik kaçak hattın işletmenin su deposuna ve arıtma tesisine bağlandığı, arıtmadan ve depodan çıkan suyun tüm tesise dağılımını sağlayacak şekilde su tesisatının döşendiği belirlendi. Kaçak suyun 150 yatak kapasiteli ve 58 odalı otel, 100 kişi kapasiteli restoran, 75 metrekare büyüklüğünde ve 1 metre 40 santimetre derinlikteki yüzme havuzu, 340 metrekare büyüklüğündeki çocuk ve yetişkin bölümleri bulunan kaydıraklı aqua park, 6 bin metrekarelik çim alanlar, tarım arazileri ve üzüm bağları ile zeytinlikler, konut ve personel lojmanlarında kullanıldığı tespit edildi. Yapılan inceleme sırasında işletmeye ait 2 su aboneliğinin bulunduğu, buna bağlı sayaçların kapalı olduğu ve üzerinde tüketim bulunmadığı, su kuyusuna bağlı sayaçta da 75 metreküplük su tüketiminin bulunduğu belirlenirken, sayacın çalışmadığı ortaya çıktı. Denetimler sırasında personel lojmanı olarak kullanılan iki katlı binada belediye şebekesine bağlı bir sayaç bulunduğu, sayaca gelen vananın kapalı olduğu, sayacın ön tarafına T boru atılarak otelden gelen hat ile su bağlandığı ve sıcak su için tesisten gelen başka bir borunun daha olduğu belirtelerek, şebeke hattı mühürlendi. Bina aboneliğine ait 20 Ağustos 2011'de 925 metreküpte sayaç okumasının yapıldığı, işletme sahiplerinin konut olarak kullandığı binanın suyunun otelden geldiği, konutta sayaç bulunmadığı da raporda yer aldı.

Yapılan ilk tespitler kapsamında uygulanan cezaları da kapsayan Bozcaada Belediye Başkanlığı Encümeni kararında, "İşletmenin iş yeri açma ve çalışma ruhsatını 21 Eylül 2012'de aldığı, bu tarihten önce esaslı bir tadilat yaptığı, kaçak su hattının üzerinin betonla örtülü olduğu, kaçak su hattının otele giriş yaptığı açıkta kalan kısmında ciddi bir yıpranma olması ve iki tane su aboneliğinde 2013 yılında bin 269 metreküp, 2014 yılında 366 metreküp, 2015 yılında 187 metreküp ve 2016 yılında 51 metreküp su tüketimi olduğu ve sonraki yıllarda herhangi bir su tüketiminin olmaması gibi etmenler birlikte değerlendirildiğinde uzun yıllardır kaçak su kullanımının bulunduğu sabittir. Bu sebeple kaçak su kullanımının başlangıç tarihi 21 Eylül 2012 olarak alınarak su tüketimi miktarı hesaplanmıştır. Ancak işletmenin yaz döneminde açık olması nedeni ile su tüketimi hesabı 2013-2024 yılları arası yapılmış ve mayıs-ekim ayları arası dikkate alınmıştır. Mayıs ve ekim ayları yüzde 50 doluluk, haziran, temmuz, ağustos ve eylül ayları yüzde 100 doluluk üzerinden hesaplanmıştır. Havuz ve aqua park ile plaja hizmet veren kafeye ilişkin hesaplamalarda ise mayıs ve ekim ayları dikkate alınmamıştır. Personel lojmanına ilişkin hesaplamada 20 personel üzerinden ve konut olarak kullanılan binada ise kişi sayısı 4 olarak hesaplara dahil edilmiştir. Uydu görüntülerinden zeytinliğin 2019 yılında ekildiği tespit edilmiş ve sulama hesabı zeytinlerin yaşına göre su ihtiyacı dikkate alınarak yapılmıştır. Çim alanın su ihtiyacı da mevsimsel olarak hesaplara dahil edilmiştir. İki sayaçtan geçen toplam bin 873 metreküp su ve kuyunun 0,26 lt/sn debi miktarı yani günlük 22,5 metreküp su hesaplanan tüketimden düşülmüştür. Kasım-nisan arası ise kuyu suyunun yeterli olması nedeni ile hesaplamalara dahil edilmemiştir. Kaçak kullanılan su miktarının 2013-2024 yılları arası 182 bin 973,28 metreküp olarak gerçekleştiği hesaplanmış ve 2013-2023 yılları arası kademesiz tarifeden, 2024 yılına denk gelen kısım ise kademeli tarifeden 14 milyon 752 bin 433,73 TL artı yüzde 1 KDV olarak hesaplanmıştır. Söz konusu işletme belediyemizin kanalizasyon sistemine bağlı olması sebebi ile yüzde 50 oranında, 7 milyon 376 bin 216,87 TL artı yüzde 10 KDV tutarında atık su bedeli hesaplanmıştır. 6 Şubat 2025 tarih ve 2025/13 sayılı Belediye Meclis Kararı ile yürürlüğe konulan "Bozcaada Belediyesi Tarifeler ve Abone Hizmetleri Yönetmeliği" 28'inci maddesi 8. fıkrası "İdarenin tasarrufundaki su havzalarından, isale hatlarından, su depolarından, kuyulardan, yangın hidrantlarından, sokak çeşmelerinden ve benzeri yerlerden izinsiz olarak tankerle veya başka bir araçla su alanlar hakkında bu madde hükümleri uygulanır" ve 9. fıkra "8'inci fıkrada sayılan yerlerden herhangi bir teknik düzenekle kaçak bağlantı yapılarak su kullanıldığının tespiti halinde süre ve tüketim miktarı bu maddenin 4 ve 5'inci fıkrası hükümlerine göre belirlenir ve kaçak su kullanım bedeli iş yeri abone grubuna ait tarifeden hesaplanarak 6 katı fazlasıyla tahakkuka bağlanarak tahsil edilir. Mükerrer kaçak su kullanımının tespiti halinde kaçak su kullanım bedeli 2 katı fazlasıyla tahakkuka bağlanarak tahsil edilir" hükümleri doğrultusunda encümence bir karar alınmasını arz ederim" denildi.

Encümen Kararı'nda ilgili hükümleri doğrultusunda işletmeye 88 milyon 514 bin 602 TL para cezası verilmesine oy birliği ile karar verildiği ifade edildi.