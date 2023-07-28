Bozcaada’da 2. Dünya Savaşı’ndan kalma mayın imha edildi

Çanakkale’nin Bozcaada ilçesinde denizde bulunan bir mayın, güvenlik güçleri tarafından kontrollü bir şekilde patlatıldı.

KAYNAK: İHA
Bozcaada’da 2. Dünya Savaşı’ndan kalma mayın imha edildi

İHA'nın haberine göre; Mayının İngilizlere ait olduğu ve 2. Dünya Savaşı’ndan kaldığı belirtildi.

Denizdeki Cisim Mayın Çıktı

Bozcaada ilçesi Çayır Plajı mevkiinde denizde bir cisim olduğu ihbarı üzerine Sahil Güvenlik ve Degak-5 ekipleri bölgeye geldi. Yapılan keşif ve dalış sonucunda cismin 240 santimetre çapında bir mayın olduğu tespit edildi. Mayının İngilizlere ait olduğu ve 2. Dünya Savaşı’ndan kaldığı değerlendirildi.

Bölge Güvenlik Altına Alındı

Mayının imha edilmesi için bölgede geniş güvenlik önlemleri alındı. Mayının olduğu bölgedeki vatandaşlar denizden ve karadan uzaklaştırıldı. Mayın, Sualtı Arama Timi tarafından kontrollü bir şekilde patlatıldı. Patlama sırasında Bozcaada Kaymakam Vekili Muhammet Mustafa Kara, İlçe Jandarma Komutanı Ayhan Karadağ, İlçe Sahil Güvenlik Komutanı Hüseyin Kepekli, İlçe Emniyet Amiri Bahaddin Pesen de bölgede hazır bulundu.

Vatandaşlar Balık Topladı

Mayının imha edilmesinin ardından, güvenlik güçlerinin dağılması ile bazı vatandaşlar denize atlayarak mayın nedeniyle kıyıya vuran balıkları topladı. Bazı vatandaşlar da mayının patlatılma anını cep telefonu kameralarıyla kaydetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

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