﻿Kahramanmaraş'ta 30 savcı daha görevlendirildi

Adalet Bakanlığı'ndan edinilen bilgiye göre, Bakan Bekir Bozdağ'ın talimatıyla, başka illerde görev yapan 30 savcı daha deprem nedeniyle Kahramanmaraş'ta görevlendirildi. Kahramanmaraş'ta ilave görevlendirilen savcı sayısı, 53'e çıktı. HSK, daha önce Kahramanmaraş'a 23, Adıyaman'a 22 ve Hatay'a 21 ilave savcı görevlendirmişti.