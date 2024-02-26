Bozdoğan'ın adaylığı, eski partisi CHP'nin itirazı üzerine düşürüldü

Kaynak: İHA
Bozdoğan'ın adaylığı, eski partisi CHP'nin itirazı üzerine düşürüldü
Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan'ın adaylığının düşürülmesi tartışmaları devam ediyor.

Eski CHP üyesi olan Bozdoğan'ın Memleket Partisi'nden Tarsus Belediye Başkan adayı olarak gösterilmesi, ilçe seçim kurulu tarafından yapılan itiraz sonucunda reddedildi. Karar, ilçe seçim kurulunda DEM, MHP, CHP ve İYİ Parti üyelerinin imzalarıyla alınırken, karşı oy kullananlar muhalefet şerhi yazdı.

Bozdoğan, kararla ilgili tepkisini şu sözlerle dile getirdi: "İnsanların seçme ve seçilme hakkına saldırmanın, siyaset yapma hakkına saldırmanın CHP’nin siyasal anlayışıyla nasıl bir ilişkisi var? Halkın iradesine saygı duyulması gerektiğini ifade eden Bozdoğan, demokrasiye ve siyasete yapılan her türlü saldırının kabul edilemez olduğunu söyledi.

Bozdoğan'ın adaylığının düşürülme sebebi olarak, CHP'nin iç işleri niteliğindeki kararlarına bağlı kalmama gösteriliyor. Bozdoğan, adaylık sürecinde CHP'den aday gösterilmemesi üzerine Memleket Partisi'ne geçerek adaylığını açıklamıştı. Bu süreç, yerel siyasette tartışma yaratmıştı.

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