Bozkurt selamını yasaklayan Türk polisin kim olduğu ortaya çıktı

Kaynak: Haber Merkezi
Bozkurt selamını yasaklayan Türk polisin kim olduğu ortaya çıktı

Türkiye Hollanda maçı öncesi stada yürüyen Türk taraftarları "Bozkurt" işareti yaptıkları için durduran polisin kimliğini Bild açıkladı.

A Milli Takımımız'ın, 2024 Avrupa Şampiyonası çeyrek finalinde Hollanda ile oynayacağı maç öncesi on binlerce taraftar Berlin'e akın etmişti.

Şehir meydanında toplanan Türk taraftarlar maç saatinin yaklaşmasıyla birlikte yavaş yavaş stada doğru ilerlerken Alman polisi tarafından durdurulmuştu.

Merih Demiral’ın, Avusturya maçında yaptığı "Bozkurt" sevinci için verilen 2 maçlık cezayı protesto eden Türk taraftarlar, "Bozkurt" işareti yapıyordu.

Bunu gören Alman polisi, yapılanın siyasi bir provokasyon olduğunu, devam edilmesi halinde taraftarların yürüyüşüne izin verilmeyeceğini duyurmuştu.

Türkçe konuşan bir polisin, "Sevgili arkadaşlar... Biz taraftar yürüyüşünü durdurmak zorunda kaldık. Lütfen siyasi sembolleri göstermekten kaçının ve sadece takımınızı desteklemeye odaklanın" açıklamasını yapmıştı.

Alman basınından Bild, açıklamayı yapan Türk asıllı Alman polisin kimliğini açıkladı. Komiser Ömer Keleşoğlu olduğu belirtilen kişi için "Türkçe olarak kibarca ılımlılık göstermelerini istedi" yorumunu yaptı.

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