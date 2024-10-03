Bozüyük'te yangın: Bina tamamen harabeye döndü

Düzenleme: Kaynak: İHA
Bozüyük'te yangın: Bina tamamen harabeye döndü

Bilecik'te sabah saatlerinde metruk bir binada çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle çevre evlere sıçramadan söndürüldü. Tamamen harabeye dönen bina, Bozüyük Belediyesi tarafından yıkıldı.

Bozüyük'te Kasımpaşa Mahallesi Çolak İbrahim Bey Caddesi'nde sabah erken saatlerde metruk bir binada henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Bozüyük Belediyesi İtfaiye Ekipleri yangına hızla müdahale ederek çevre evlere sıçramasını önledi. Yangın kısa sürede kontrol altına alındı ve soğutma çalışmaları yapıldı. Tamamen harabeye dönen bina, Bozüyük Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince yıkıldı. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

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