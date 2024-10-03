Bozüyük'te yangın: Bina tamamen harabeye döndü

Bozüyük'te Kasımpaşa Mahallesi Çolak İbrahim Bey Caddesi'nde sabah erken saatlerde metruk bir binada henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Bozüyük Belediyesi İtfaiye Ekipleri yangına hızla müdahale ederek çevre evlere sıçramasını önledi. Yangın kısa sürede kontrol altına alındı ve soğutma çalışmaları yapıldı. Tamamen harabeye dönen bina, Bozüyük Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince yıkıldı. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Kastamonu’da iki katlı ahşap ev çıkan yangında küle döndü

Sancaktepe'de soğuk hava deposunda yangın. Çok sayıda ekip sevk edildi