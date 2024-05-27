Brad Pitt’in kızı babasını sildi

Düzenleme: Merve N. Güreş
Brad Pitt’in kızı babasını sildi

Brad Pitt ile Angelina Jolie'nin boşanma savaşı bitmiyor. Şimdi de ikilinin kızları babasının soyadını sildirdi.

Brad Pitt ile Angelina Jolie'nin boşanmaları yılan hikayesine döndü.

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2016'da yollarını ayıran bir zamanların en gözde çiftinin mali ilişkileri ve velayet işlemleri yüzünden davaları hala devam ediyor.

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48 yaşındaki Angelina Jolie tarafından köşeye sıkıştırıldığı iddia edilen 60 yaşındaki Brad Pitt, bir darbe daha yedi.

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Çiftin ikiz çocuklarından biri olan 15 yaşındaki Vivienne'in, babasının soyadı ‘Pitt’i kullanmadığı ortaya çıktı.

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Annesi Jolie’nin yapımcılığını üstlendiği Broadway müzikalı The Outsiders'da asistan olarak görev alan küçük kızın müzikalin broşüründe Vivienne'in ‘Jolie’ soyadını kullanması herkesi şaşırttı.

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Genç kızın soyadını değiştirmek için yasal yollara başvurup başvurmadığı belirsizliğini korurken, daha önce de çocukların velayet savaşında annelerinin tarafında olduğu iddia edilmişti.

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Hatta çiftin Etiyopya’dan evlat edindikleri kızları Zahara da babasının soyadını kullanmayı bırakmıştı.

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Çiftin çocukları Pax ve Maddox da babaları Brad Pitt'e ‘dünya standartlarında bir pislik’ diyerek ağır hakaretlerde bulunmuştu.

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2014 yılında evlenen Angelina Jolie ve Brad Pitt, 2016'da yollarını ayırma kararı almıştı. Angeline Jolie ile Brad Pitt'in çekişmeli boşanma süreci 2019'da resmiyete kavuşmuştu.

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Boşanmada Brad Pitt'in çocuklarına şiddet uyguladığı iddia edilmişti.

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İkili arasındaki Fransa’daki Miraval Şatosu davası ise sürüyor. Angelina Jolie’nin eski koruması Tony Webb de iki güvenlik personelinin Brad Pitt'in yanında yer almasının ardından Jolie'nin kendisini kovduğunu iddia etmişti. Ardından da Angelina Jolie’nin çocuklarını babaları karşı doldurduğunu söylemişti.

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Angelina Jolie ile Brad Pitt'in, Shiloh, Knox ve Vivienne adında üç biyolojik çocuğu var. İkili en büyük çocukları Maddox'u Kamboçya'dan Zahara Etiyopya’dan Pax ise Vietnam’dan evlat edinilmişti.

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