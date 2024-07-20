Brazilyalı yıldız futbola veda ediyor

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Brazilyalı yıldız futbola veda ediyor

Kadın futbolunun efsanesi Marta Vieira da Silva, Paris'te düzenlenecek olan Olimpiyat Oyunları'ndan sonra futbol hayatını noktalayacağını açıkladı.

Paris 2024 Olimpiyatları'ndan sonra kariyerini sonlandıracağını ilan eden efsane futbolcu Brazilya medyasına verdiği demeçte "Yaptıklarım ve benden sonra ne kalacaklar konusunda içimde iyi bir his var. Çevremdeki tüm genç oyuncular, gelecekte büyük bir Brezilya milli takımının garantisi. Buna ikna oldum. 20 yılda elimden gelenin en iyisini yaptım, şimdi sıra diğerlerinde. Bayrağı devretme vakti geldi" diye konuştu.

Alagoas Eyaleti'nde ikamet eden ve Dois Riachos yerlisi yıldız futbolcu şimdi altıncı kere katılacak olduğu Olimpiyat Oyunlarına hazırlanıyor. Matra'nın etkileyici koleksiyonunda Atina 2004 ve Pekin 2008'den iki gümüş madalya bulunuyor.

Marta, Brezilya formasıyla 183 maça çıktı ve bu maçlarda 118 gol kaydetti. En yüksek forumda, bahsi geçen Olimpiyat madalyalarının yanı sıra Çin'de düzenlenen 2007 Dünya Kupası'nda da gümüş madalya kazandı ve Copa América'da üç kez şampiyonluk yaşadı.

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