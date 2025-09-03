Brent petrol 68,73 dolarda: İran yaptırımları fiyatları nasıl etkiliyor? (3 Eylül 2025)

Dün 69,36 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 68,97 dolar seviyesinde tamamladı.

Bugün saat 09.38 itibarıyla fiyatlar yüzde 0,34 gerileyerek 68,73 dolara indi. Aynı saatte Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 65,07 dolardan işlem gördü.

ABD’DE MALİ KAYGILAR FİYATLARI BASKILADI

Petrol fiyatlarındaki kısmi düşüşte, ABD ekonomisine dair artan mali endişelerin talep görünümünü zayıflatması ve tarifeler konusundaki belirsizlikler etkili oldu.

Federal Temyiz Mahkemesi'nin ABD yönetiminin uyguladığı küresel gümrük vergilerinin çoğunu yasa dışı bulmasıyla artan kaygılar, dün Başkan Donald Trump'ın açıklamalarının ardından körüklendi.

Trump, tarifeler konusunda Yüksek Mahkemeye başvurmayı düşündüklerini belirtti. Mahkemeden hızlandırılmış karar talep edeceklerini bildiren Trump, "Bugün borsa bu nedenle düşüşte çünkü piyasa tarifeleri istiyor." dedi.

Analistler, Yüksek Mahkemenin tarifelerin yasa dışı olduğuna hükmetmesi halinde ABD ekonomisinin gümrük vergilerinden sağladığı geliri geri ödemek zorunda kalabileceğine dikkati çekerek, bu durumun ülkede bütçe açığının artabileceğine ilişkin kaygı seviyesini yükselttiğine işaret etti.

İRAN YAPTIRIMLARI DÜŞÜŞÜ SINIRLADI

Öte yandan, ABD'nin, İran petrolünü Irak menşeli olarak pazarladığı gerekçesiyle bir nakliye ve gemi ağını yaptırım listesine eklemesi fiyatlardaki düşüşü sınırladı.

ABD Hazine Bakanlığından yapılan açıklamada, Yabancı Varlıkları Kontrol Ofisince (OFAC), bir nakliye ve gemi ağına İran petrolü kaçakçılığı dolayısıyla yaptırım uygulandığı bildirildi.

Söz konusu ağın İran petrolünü Irak petrolüyle gizlice karıştırarak faaliyet gösterdiği aktarılan açıklamada, bunun yaptırımlardan kaçınmak için kasıtlı olarak yalnızca Irak menşeli olarak pazarlandığı kaydedildi.

Açıklamada bu durumun hem ağın başında bulunan Irak ve Saint Kitts ve Nevis çifte vatandaşı olan iş insanı Waleed al-Samarra'ya hem de İran'a yüz milyonlarca dolarlık gelir sağladığı belirtildi.

Uzmanlara göre, İran'a yönelik yaptırımlar ve jeopolitik gerilimler risk primini artırarak petrol fiyatlarını yüksek seviyelerde tutarken piyasadaki dalgalanmaları sürdürüyor.

Yatırımcılar ayrıca, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı bazı üretici ülkelerden oluşan OPEC+ üyesi ülkelerin 7 Eylül'de üretim ve piyasa koşullarını değerlendirmek üzere yapacakları toplantıyı takip ediyor. Mevcut arz fazlası kaygıları fiyatlardaki yükselişi sınırlıyor.

Brent petrolde teknik olarak 70,60 doların direnç, 65,61 doların destek bölgesi olarak izlenebileceği ifade ediliyor.

