Brent petrol 80 dolar sınırına dayandı

Kaynak: AA
Brent petrol 80 dolar sınırına dayandı
Uluslararası piyasalarda Brent petrolün varili ​​​79,82 dolardan işlem görüyor.

Uluslararası piyasalarda dün iyice 80 dolar sınırına yanaşan Brent petrol yeni güne 79,31 dolardan başladı ve saatler 10.25'i gösterdiğinde ise 79,82 dolara çıktı. Aynı saatlerde WTI petrol 74,66 dolardan, Ural petrolü ise 60,89 dolardan işlem gördü.

Orta Doğu'da devam eden gerginlik ve Kızıldeniz'deki gemileri hedef alan eylemler petrol fiyatlarını vurmaya başladı.

Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya Seri'nin açıklamalarının ardından tanker ve gemilerin yön değiştirip, rotalarını Ümit Burnu'na çevirmesinin ardından, petrol fiyatları tırmanmaya başlamıştı.

İngiliz enerji şirketi bp'nin Kızıldeniz'deki tüm tanker trafiğini durduracağını bildirmesinin ardından petrol sevkiyatlarında endişeye yol açacağı belirtiliyor. Bu da petrol fiyatlarında artış anlamına geliyor. Orta Doğu'daki çatışmaların yol açabileceği potansiyel risklerin petrol piyasalarında ciddi dalgalanmalara yol açabileceğini öne sürülüyor

Brent petrolde teknik olarak 79,43 ile 79,55 dolar aralığının direnç, 79,05 ile 78,98 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği ifade ediliyor.

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