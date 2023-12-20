Harp Okulu mülakatlarında Atatürçü öğrencilerinin önü kesildi. Fetö taktiğiyle cemaatçiler mi dolduruluyor?

Kaynak: Haber Merkezi
Harp Okulu mülakatlarında Atatürçü öğrencilerinin önü kesildi. Fetö taktiğiyle cemaatçiler mi dolduruluyor?
Harp Okuluna girmek isteyen Atatürkçü öğrencilerin önü, sağlıkta 'olumsuz' rapor yöntemiyle kesilmek mi isteniyor? O öğrencilere sağlık sorunu olmamasına rağmen Devlet Hastanelerinden olumsuz rapor verildiği

Tuzla Piyade Okulu’nda Atatürk fotoğrafı takmayan teğmenlerle ilgili tartışma beraberinde bir tartışmayı daha gündeme getirdi.

Cumhuriyet Gazetesi'nden Çağdaş Bayraktar'ın hazırladığı haberde, Harp Okulu'na girişlerde, mülakat ve spora aşamasından geçen öğrenciler sağlık raporuyla öğrencilerin önünün kesildiği iddia edildi. O iddiaya göre Menzil tarikatatına yakın kişilerin sağlık sorunlarına rağmen devlet hastanelerinden onay aldığı yönünde. Atatürkçü öğrencilerin sağlık sorunları olmamasına rağmen 'olumsuz' raporlarla elendiği öne sürüldü.

Elenen öğrencilerden S.Y., Harp Okulu için yönlendirildikleri Ankara Beytepe Şehit Murat Erdi Eker Devlet Hastanesi’nde “saklarize” (omurgada düzensizlik) tanısı konularak elendiğini belirtti. Öğrenci hiçbir sorunu olmadığını kaydetti.

İKİ AYRI RAPOR

S.Y. kendisiyle beraber mülakatlara giren başka bir öğrenci K.B’nin elendiğini söylediğini ve sürekli “Babam beni kurtaracak” dediğini söyledi. S.Y. konuyla ilgili şunları dile getirdi: “K.B’nin babası iktidara ve Menzil cemaatine yakın birisiydi. İlk yıl Şehit Sait Ertürk Devlet Hastanesi’nde ‘askeri öğrenci olamaz’ raporu aldı. 2022 yılında onu geçirmediler. Bu sene bizimle beraber girdiği mülakatta Erdi Eker Devlet Hastanesi’nde olumlu rapor aldı.” Başka bir öğrenci S.A. ise “İtiraz ettik. Bize ‘Sus, başına bela alma ve evine git’ denildi. Hastanedeki hademe bileTanıdığınız yoksa niye geldiniz’ diye sordu. Bizim gibi başka öğrenciler olduğunu da duyduk. Mustafa Kemal Atatürk sevgimizden Harp Okulu’na girmek istiyorduk. Hakkımız yendi” dedi.

CHP SORU ÖNERGESİ VERMİŞTİ

CHP’li Murat Emir iddialara ilişkin soru önergesi vermişti. Öte yandan geçen aylarda Sağlık Bakanlığı’ndan olduğunu söyleyen bir kişinin Menzil tarikatının şeyhinin önünde eğildiği görüntüler gündeme oturmuştu.

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