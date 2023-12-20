Merkez Bankası gözünü altınlara dikti. Tonlarca alındı

Merkez Bankası'nın İsviçre’den altın ithalatı artıyor. Kasım ayında 8,8 ton altın ithal edildi. Bu veriler Türkiye'den değil, İsviçre makamlarından. Vatandaşın güvenli liman olarak adlandırdığı altında ithalat iki aydır artıyor.

İsviçre Federal Gümrük İdaresi'nin verilerine göre, Kasım ayında Türkiye İsviçre'den 8,8 ton altın ithal etti. Ekim ayında ise bu ülkeden gerçekleştirilen altın ithalatı 7,7 ton olarak kayıtlara geçmişti.

Altın ithalatı için alınan önlemlerin etkisiyle İsviçre'den yapılan altın ithalatı düşmüştü. Ancak Son iki aydı İsviçre'den altın ithalatı arttı.

İsviçre'nin Kasım ayında toplamda yaptığı altın ihracatı ise Hindistan'daki talebin hızla düşmesiyle gerileme kaydetti.