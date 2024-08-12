Brent petrol 80 doları aştı

Uluslararası piyasalarda cuma günü 79,83 dolara kadar yükselen Brent petrol yeni haftada 80 doların üzere çıktı. Brent petrolün varil fiyatı, saat 10,20 sıralarında 80,18 dolara kadar yükseldi. Aynı dakikalarda Batı Texas türü (WTI) ham petrolün varili 77,52 dolardan fiyatlandı. Ural petrolün varil fiyatı ise 74,95 dolar oldu.

ABD'de resesyon endişeleri azaldı, petrol fiyatları ibresini yukarıya çevirdi. Hem resesyon endişesiin azalması hem de Orta Doğu'daki gerginliği artması petrol fiyatlarını üst üste 5'nci kez yükseltti.

Küresel piyasalardaki toparlanma, resesyon endişelerinin abartıldığına dair artan beklentilerle haftanın ilk işlem gününde de devam ederken, uzmanlar gözlerini ABD’de açıklanacak enflasyon verisine çevirdi.

Amerikan dolarının diğer para birimleri karşısında değerinin düşmesi hem de düşük faiz oranları, petrol fiyatlarını yukarı yönlü destekledi.

Ayrıca, Orta Doğu'da süren çatışmalar petrol fiyatlarındaki yükselişte etkili olmaya devam ediyor.

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'nin Tahran'da suikasta uğramasının ardından İran'ın İsrail'e misilleme yapması ihtimalinin, küresel petrol rezervlerinin çoğunluğunun bulunduğu Orta Doğu’da karışıklıklara yol açacağı öngörülüyor.

Söz konusu gerginlikler, küresel petrol rezervlerinin çoğunun yer aldığı bölgede küresel arzda aksama yaşanabileceği endişesini artırarak petrol fiyatlarını destekliyor.

Brent petrolde teknik olarak 79,68 ile 79,84 dolar aralığının direnç, 79,42 ile 79,32 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.