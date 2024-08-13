Brent petrol 82 dolar bandına yaklaştı

Brent petrol 81,86 dolar

Uluslararası piyasalarda dün 82,40 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 82,30 dolar seviyesinde tamamladı.Brent petrolün varil fiyatı saat 11,52 itibarıyla 81,86 dolardan fiyatlandı. Batı Teksas türü (WTI) ham petrolun varili 79,86 dolardan işlem gördü. Ural petrolün varili ise 76,94 dolar oldu.

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü OPEC'in dünkü raporu yılın ikinci yarısında üretimde artış olabileceği öngörüsü fiyatların düşüşünde etkili oldu.

OPEC raporu ham petrol üretiminin temmuz ayında günlük 185 bin varil artış olduğunu ortaya koybuştu. Böylece temmuz ayında petrol üretimi 26 milyon 746 bin varile yükseldi. Üretim artışı arz fazlalığına yol açarken, petrol fiyatları da baskılandı.

ABD Merkez Bankasının (Fed) eylüldeki toplantıda faiz indirimiyle ilgili belirsizlik ise petrol fiyatlarında etkili olmaya devam ediyor. verilerinin ardından beklentilerin yeniden şekillenmesi bekleniyor.

Bu arada Orta Doğu ve Rusya'da devam eden jeopolitik gerginlik petrol fiyatlarının daha fazla düşmesini kısıtladı.

İsrail ordusu, dün Gazze Şeridi'nin farklı bölgelerine çok sayıda hava saldırısı düzenledi. Söz konusu saldırılarda 24'ü Han Yunus kentinde olmak üzere 35 Filistinlinin hayatını kaybettiği, çok sayıda kişinin de yaralandığı belirtildi.

Küresel petrol rezervlerinin çoğunun yer aldığı bölgede devam eden gerginlik, küresel arzda aksamaya sebep olabileceği endişelerini artırarak petrol fiyatlarını destekliyor.

Bunun yanı sıra, Ukrayna-Rusya savaşının arz endişelerini artırması petrol fiyatlarındaki yükselişte etkili olmayı sürdürüyor.

Brent petrolde teknik olarak 83,15 ile 84,25 dolar aralığının direnç, 80,20 ile 78,35 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.