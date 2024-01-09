Brent petrol düşüşte. Varil fiyatı 76,27 dolar

Kaynak: AA
Brent petrol düşüşte. Varil fiyatı 76,27 dolar
Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda ​​​76,07 dolardan işlem görüyor.

Uluslararası piyasalarda dün 78,95 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı düşüşte. Brent Petrol günü 76,12 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 10.00 itibarıyla 76,27 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 70,44 dolardan alıcı buldu.Ural Petrolün fiyatı ise 60,31 Dolar civarında.

Petrol fiyatlarındaki düşüş, Suudi Arabistan milli petrol şirketi Saudi Aramco'nun şubat ayı resmi satış rakamlarını yüzde 3 aşağı çekmesi üzerine gerilemişti.

Asya'ya yönelik satışlarda Arap Light da dahil olmak üzere Aramco, şubat ayı resmi satış fiyatlarını 2 dolara kadar düşürmüştü. Bu arada İsrail-Filistin çatışma petrol fiyatlarında etkili olmaya devam ediyor.

Bölgedeki gerginlik nedeniyle uluslararası tedarik zincirinini karşılaştığı sevkiyat olumsuzluğu endişesini körüklüyor. Bu nedenden dolayı petrol fiyatları baskılanıyor. Libya'da Şerare Petrol sahasını kapatması nedeniyle fiyatlarındaki düşüşü baskılıyor. Şerare Bölgesinin günlük petrol üretim 340 bin varil olması kapasiteyi düşürüyor.

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