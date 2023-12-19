Brent petrol fiyalar bir ileri bir geri gidiyor. Varil fiyatı bugün 78,07 dolar

Kaynak: AA
Brent petrol fiyalar bir ileri bir geri gidiyor. Varil fiyatı bugün 78,07 dolar
Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda ​​​78,07 dolardan işlem görüyor.

Brent Petrol dün 80 dolara kadar yaklaşırken, günü 77,95 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 10.30 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,15 artışla 78,01 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 72,25 dolardan alıcı buldu. Ural Petrolü ise 58,84 dolardan işlem gördü.

Yemen'deki Husilerin Kızıldeniz'deki tanker ve gemileri hedef almazı petrol arzında kesintiye yol açabileceği endişesi fiyatların yükselmesine neden oldu.

Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya Seri, İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarına karşı İsrail Bandralı her türlü gemiyi hedef alacaklarını duyurunca gemicilik şirketleri Kızıldeniz geçişlerini durdurmuştu.

Süveyş Kanalı İdaresi, Husilerin açıklamasının ardından bir çok geminin rotasının Babu'l Mendeb Boğazı yerine Afrika'nın güney ucundaki Ümit Burnu'na yönlendirildiğini açıkladı. Gerginliğin devam etmesi durumunda, söz konusu güzergah yerine alternatif yolu tercih eden gemilerin sayısının giderek artacağı tahmin ediliyor.

Brent petrolde teknik olarak 78,25 ile 78,33 dolar aralığının direnç, 77,87 ile 77,76 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği ifade ediliyor.

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