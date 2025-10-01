Brent petrol fiyatları nereye gidiyor? OPEC+ toplantısı kritik! (1 Ekim 2025)

Dün 66,78 dolara ulaşan Brent petrolün varil fiyatı, günü 66,01 dolar seviyesinde kapattı.Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.16 itibarıyla yüzde 0,13 artışla 66,10 dolara yükseldi. Aynı saatte Batı Teksas türü ham petrolün varili 62,30 dolardan alıcı buldu.

Fiyatlardaki hafif yükselişte, OPEC+ ülkelerinin üretim kararlarına dair beklentiler ve ABD’de federal hükümetin kapanmasından kaynaklanan belirsizlikler etkili oldu.

OPEC+ grubu üyesi Suudi Arabistan, Rusya, Irak, Birleşik Arap Emirlikleri, Kuveyt, Kazakistan, Cezayir ve Umman’ın 5 Ekim’deki toplantısında kasım ayı üretim miktarını belirlemesi bekleniyor. Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve ortakları OPEC+, geçen ayki toplantıda ekim için günlük 137 bin varil üretim artışı kararı almıştı. Üretim artışı beklentisi, küresel piyasalarda arz fazlası öngörülerini artırıyor.

OPEC Sekreterliği ise yaptığı açıklamada, söz konusu ülkelerin üretimi günlük 500 bin varil artıracağı yönündeki haberleri yalanlayarak, iddiaların tamamen "yanlış ve yanıltıcı" olduğunu bildirdi.Öte yandan, ABD’de ticari ham petrol stoklarının azalması fiyatları yukarı yönlü etkiliyor.

ABD’de ticari ham petrol stoklarına ilişkin resmi verilerden önce tahmin yayımlayan Amerikan Petrol Enstitüsü, stokların geçen hafta bir önceki haftaya göre 3 milyon 674 bin varil düştüğünü açıkladı. Stoklardaki bu azalma, ABD’de talebin güçlü olduğuna işaret ederek petrol fiyatlarını destekledi.ABD Enerji Enformasyon İdaresi, resmi stok verilerini gün içinde paylaşacak.

Talep tarafında ise ABD’de federal hükümetin yeni mali yıl öncesi geçici bütçe tasarısında anlaşma sağlanamaması nedeniyle kapanması piyasalarda belirsizlik yaratıyor.

Federal kamu kuruluşlarının faaliyetlerini sürdürmesini sağlayacak geçici bütçe tasarısının Kongre’den geçememesi, Aralık 2018’den Ocak 2019’a kadar süren 35 günlük kapanmadan bu yana ilk kez böyle bir durumun yaşanmasına neden oldu.

ABD Başkanı Donald Trump, salı günü yaptığı açıklamada, federal hükümetin muhtemelen kapanacağını, bu durumda çok sayıda çalışanı işten çıkarabileceklerini ifade etmişti.

ABD Kongresi Bütçe Ofisi (CBO), federal hükümetin kapanması durumunda yaklaşık 750 bin çalışanın ücretsiz izne çıkarılabileceği tahmininde bulunmuştu.

Brent petrolde teknik olarak 68,90 dolar direnç, 65,08 dolar destek bölgesi olarak takip edilebileceği belirtiliyor.