Brent petrol fiyatlarında Çin endişesi: Varil 77,34 dolara geriledi

Düzenleme: Kaynak: AA
Brent petrol fiyatlarında Çin endişesi: Varil 77,34 dolara geriledi

Uluslararası piyasalarda Brent petrolün varil fiyatı, Çin'den gelen yavaş ekonomik büyüme verilerinin etkisiyle düşüşe geçti.

Petrolün varili, saat 09.17 itibarıyla yüzde 0,8 oranında gerileyerek 77,34 dolardan işlem görüyor. Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili ise 74,06 dolarda seyrediyor.

Fiyatlardaki gerilemenin temel nedeni, Çin’in imalat sanayi PMI verilerinin, dünyanın en büyük petrol ithalatçısı olan ülkede talep düşüşü endişesi yaratması. Ağustos ayında PMI 0,3 puan düşerek 49,1'e geriledi ve Çin'deki daralma eğilimi 4. aya taşındı.

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Öte yandan, OPEC ve OPEC+ grubunun Eylül 2025'e kadar gönüllü ek kesintilerini kademeli olarak azaltma kararından vazgeçmemesi de piyasadaki fiyat baskısını artırıyor. Grubun bu kararı, arz endişelerini hafifletirken, piyasalarda aşağı yönlü baskıyı destekliyor.

Brent petrolün varil fiyatı 76,33 dolarBrent petrolün varil fiyatı 76,33 dolar

Brent petrol için teknik direnç seviyeleri 77,88 - 78,46 dolar aralığında izlenirken, destek seviyeleri 76,47 - 75,64 dolar aralığında bulunuyor.

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Brent petrolün varil fiyatı 80 doların altındaBrent petrolün varil fiyatı 80 doların altında

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