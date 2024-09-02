Brent petrolün varil fiyatı 76,33 dolar

Cuma günü 80,60 dolara kadar yükselen Brent petrol, günü 76,93 dolardan kapatmıştı. Bu sabah saat 09.46 itibarıyla Brent petrolün varili, bir önceki kapanışa göre yüzde 0,8 düşüşle 76,33 dolara geriledi. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili ise 73,17 dolardan alıcı buldu.

Küresel piyasalarda, zayıf makroekonomik verilerin talep azalmasına işaret etmesi ve Orta Doğu'da ateşkes çabalarının etkisiyle Brent petrol son dört seansta 80 doların altında işlem görmeye devam ediyor. En son 15 Ağustos'ta 80,4 dolara ulaşan Brent petrol, Çin ve ABD'den gelen olumsuz ekonomik verilerin etkisiyle düşüş eğilimini sürdürüyor.

Libya'nın doğusundaki Temsilciler Meclisi hükümetinin, Merkez Bankası ile yaşanan anlaşmazlıklar nedeniyle 26 Ağustos'ta tüm petrol sahalarında, limanlarda ve kurumlarda "mücbir sebep" ilan ederek üretim ve ihracatı durdurması, Brent petrolün varil fiyatını kısa süreliğine 80,2 dolara kadar yükseltmişti. Ancak Orta Doğu'da ateşkese yönelik artan diplomatik çabalar, fiyatlar üzerinde aşağı yönlü baskı oluşturmaya devam ediyor.

Brent petrolün varil fiyatı 80 doların altında

Gazze'de İsrailli esirlerin cesetlerinin bulunması üzerine İsrail'de ateşkes karşıtı protestolar yoğunlaşırken, ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin ve İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, Gazze'deki esirlerin serbest bırakılmasını sağlayacak bir ateşkes anlaşmasına varılmasına yönelik kararlılıklarını ifade etti. Bu gelişmeler, bölgede ateşkes olasılığının artacağına dair beklentileri güçlendirerek arz endişelerini hafifletiyor ve Brent petrol fiyatlarını aşağı çekiyor.

Teknik açıdan, Brent petrol için 76,76 ile 77,19 dolar seviyeleri direnç, 76,10 ile 75,87 dolar seviyeleri ise destek bölgeleri olarak izleniyor.