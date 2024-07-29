Brent petrol haftaya yükselişle başladı

Fiyatlardaki artış, Orta Doğu'daki çatışmaların küresel petrol arzını etkileyebileceği endişesinden kaynaklanıyor.

İsrail ordusu ile Lübnan Hizbullahı arasındaki çatışmalar devam ediyor. Dün, İsrail'in işgali altındaki Golan Tepeleri'nde bulunan Dürzi kenti Mendel Şems'e yönelik ölümcül bir saldırı gerçekleşti. Bu saldırının ardından Lübnan'daki Hizbullah ile İsrail ordusu arasındaki gerilim arttı. İsrail'in Lübnan'a yönelik olası bir saldırısı öncesinde bazı ülkeler, vatandaşlarına Lübnan'ı terk etmeleri veya bu ülkeye seyahat etmemeleri konusunda uyarıda bulundu.

İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları 297 gündür sürüyor. İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, sosyal medyada yaptığı açıklamada, Gazze kent merkezinde daha önce "güvenli" olarak ilan edilen bazı bölgelere operasyon düzenleneceğini belirterek, bölge sakinlerinin tahliye edilmesi çağrısında bulundu.

Bu gerginlikler, küresel petrol rezervlerinin büyük bir kısmının bulunduğu bölgede arz endişelerini artırarak petrol fiyatlarının yükselmesine neden oluyor.

Ayrıca, bu hafta piyasa oyuncuları uluslararası bankaların yol haritası hakkında ipuçları verecek toplantıları takip edecek. ABD Merkez Bankası'nın (Fed) çarşamba günü politika faizini %5,25-5,50 seviyesinde sabit bırakması bekleniyor. Fed'in politika metni, ekonomik projeksiyonlar ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın açıklamaları, varlık fiyatlarının yönü üzerinde belirleyici olacak.

İngiltere Merkez Bankası da bu hafta faiz kararı, enflasyon ve büyüme verilerini açıklayacak. Yatırımcılar, çarşamba günü Japonya Merkez Bankası'nın açıklayacağı para politikası kararlarını yakından takip edecek.

Brent petrolün teknik olarak 81,52 ile 83,82 dolar aralığında direnç, 79,22 ile 76,92 dolar aralığında ise destek bulabileceği belirtiliyor.