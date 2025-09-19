Brent petrol neden düşüyor? Trump’ın tarifeleri fiyatları sallıyor! (19 Eylül 2025)

Dün 68 dolara ulaşan Brent petrolün varil fiyatı, günü 67,11 dolar seviyesinde kapattı.

Brent petrolün varil fiyatı, saat 09.10 itibarıyla yüzde 0,4 düşerek 66,83 dolara geriledi. Aynı saatte Batı Teksas türü ham petrolün varili 63 dolardan satıldı. Fiyat düşüşünde, ABD Merkez Bankasının (Fed) bu yıl ilk kez faiz indirimi yapmasına rağmen dünyanın en büyük petrol tüketicisi ABD’de yakıt talebine dair endişeler etkili oldu.

Fed, çarşamba günü politika faizini 25 baz puan indirerek yüzde 4-4,25 aralığına çekti ve iş piyasasındaki zayıflıklara karşı daha fazla indirim sinyali verdi. Düşük faizlerin petrol talebini artırarak fiyatları desteklemesi beklenirken, Fed’in son hamlesi sonrası piyasaların bu yıl iki ek faiz indirimini fiyatladığına dair haberler bu artışı kısıtladı.

Ayrıca, ABD’de petrol distilat stoklarının 1 milyon varil artış beklentisine karşın 4 milyon varil artması, ülkede petrol talebine ilişkin endişeleri körükleyerek fiyatları baskıladı. Bunun yanında, ABD Başkanı Donald Trump’ın yeni tarife önerileri petrol fiyatlarını etkilemeye devam ediyor.

İngiltere ziyaretinin son gününde Fox News’e verdiği röportajda, Rusya-Ukrayna Savaşı’nı değerlendiren Trump, Çin’in Rusya’dan en çok petrol ithal eden ülke olduğunu belirterek Avrupa’nın “Çin’e yaptırım ya da tarife uygulaması” durumunda “savaşın belki bitebileceğini” ifade etti.

Trump, Avrupa’ya Rusya’dan petrol almayı durdurma çağrısını yineleyerek “Kazanmak istiyorsan Rusya’dan petrol almayı bırakmalısın.” dedi.Trump, 15 Eylül’deki açıklamasında, Avrupa’ya “Rusya’dan petrol almayın” çağrısı yapmış, “(Rusya’ya) Uyguladıkları yaptırımlar yeterince sert değil. Ben yaptırım uygulamaya hazırım ama onlar da benim yaptığımla orantılı olarak yaptırımlarını sertleştirmek zorunda kalacaklar.” demişti.

Ayrıca Trump, ağustosta Hindistan’a uyguladığı ek tarifeleri, Yeni Delhi’nin Rusya’dan petrol almasına dayandırmıştı.Bu barış çabaları, arz endişelerini azaltarak fiyatları aşağı çekerken, tarife kararlarının kısa vadede ekonomik büyümeyi yavaşlatabileceği ve enerji talebini düşürebileceği tahmin ediliyor.

Brent petrolde teknik olarak 67,90 dolar direnç, 61,50 dolar destek seviyesi olarak takip edilebilir.

