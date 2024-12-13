Brent petrol varil fiyatı 73,48 dolara geriledi

Uluslararası piyasalarda dün 73,72 dolara kadar yükselen petrol fiyatları, günü 73,31 dolar seviyesinde kapadı. Bugün ise, saat 10.40 itibarıyla Brent petrolün varil fiyatı 73,48 dolara geriledi. Aynı saatlerde Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili ise 70,16 dolardan işlem gördü. Ural Petrolün varili ise 67,79 dolar fiyatlandı.

Petrol fiyatlarının düşüşünde, küresel arz fazlası ve talepte yaşanacak olası yavaşlama endişeleri etkili olmaya devam ediyor. Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) verilerine göre, 2025 yılında küresel petrol arzının günlük yaklaşık 1 milyon 900 bin varil artarak 104 milyon 800 bin varile ulaşması bekleniyor. Ancak, bu dönemde küresel petrol talebinde yavaşlama öngörülüyor. IEA, küresel petrol talebinin 2024 yılı sonuna kadar günlük 1 milyon 80 bin varil artışla 103 milyon 900 bin varil seviyesine ulaşacağını tahmin ediyor.

DOLARIN GÜÇLÜ YÜKSELİŞİ, PETROL TALEBİNİ ZORLUYOR

ABD dolarının diğer para birimleri karşısındaki değer kazanması, petrol fiyatlarının düşüşünde bir diğer önemli etken olarak öne çıkıyor. ABD dolar endeksi yüzde 0,13 artarak 106,780 seviyesine çıktı. Güçlü dolar, döviz kullanan ülkeler için petrolü daha pahalı hale getirerek talebi azaltma potansiyeline sahip.

Doların yükselişine, ABD Başkanı Donald Trump’ın Ocak ayında göreve başlamasıyla birlikte vergi indirimleri, ithalatı kısıtlama ve göçmenlik politikalarına dair beklentiler de katkı sağlıyor. Bu gelişmeler, ABD’deki enflasyonu artırabileceği ve ABD Merkez Bankası'nın ( Fed) faiz indirimlerini yavaşlatabileceği öngörüleri ile doların değer kazanmasını destekliyor.

ÇİN’İN EKONOMİK BÜYÜME BEKLENTİLERİ VE BRENT PETROLE ETKİSİ

Öte yandan, dünyanın en büyük petrol tüketicilerinden olan Çin’de ekonomik hareketliliğin petrol talebini artıracağı beklentisi, fiyatlardaki düşüşü kısıtlıyor. Çin'in ekonomi politikasına dair açıklamalarda, merkezi hükümetin önümüzdeki dönemde ekonomiyi canlandırmaya yönelik teşvik paketlerini devreye sokacağı ifade ediliyor. Bu teşviklerin, ülkenin büyümesine ve petrol talebine olumlu yansıması bekleniyor.

FED’İN FAİZ İNDİRİMİ BEKLENTİLERİ

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda, önümüzdeki hafta ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz indirimine gitmesi bekleniyor. Fed'in 25 baz puanlık bir faiz indirimi yapması ihtimali %98 olarak fiyatlanıyor. Fed’in bu hamlesi, petrol talebine olan etkisini gösterebilir, zira düşük faizler, ekonomik büyümeyi destekleyerek enerji tüketimini artırabilir.

Sonuç olarak, petrol fiyatlarındaki düşüş, küresel arz-talep dengesindeki belirsizlikler, güçlü dolar ve Çin’in ekonomik büyüme politikaları gibi faktörlerle şekillenmeye devam ediyor. Brent petrolün fiyatı, yakın dönemde daha fazla dalgalanma gösterebilir.