Brent petrol varil fiyatı 75 doların üstüne çıktı

Uluslararası piyasalarda dün yükseliş gösteren Brent Petrol saat 11,08 itibarıyla 75,16 dolardan fiyatlandı. Aynı dakikalarda, Batı Teksas türü WTI Petrolün varili fiyatı ise 71,67 dolardan işlem gördü. Ural petrol varil fiyatı da 68,45 dolardan alıcı buldu.

ABD'de bugün yapılacak başkanlık seçimleri öncesindeki belirsizlik, petrol fiyatları 75 doların üzerine çıkmasına neden oldu. Analistler göre, seçim öncesinde yatırımcıların riskli pozisyon almaktan kaçınıyor. Bunun yanında da ABD Merkez Bankası Fed'in perşembe günü açıklayacağı faiz kararının petrol piyasasında etkili oluyor.

Petrol fiyatlarındaki yükselişte, OPEC+ grubunun petrol üretimlerini artırma konusunda bir süre daha bekleyeceğini açıklaması etkili oluyor. Brent petrol için teknik olarak 78,51 dolar seviyesinin direnç, 70,59 dolar seviyesinin ise destek noktası olarak takip edilebileceği ifade ediliyor