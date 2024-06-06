Brent petrol yükselişte varil fiyatı 79,03 dolar oldu

Uluslararası piyasalarda dün 78,66 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 78,41 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, saat 10.48 itibarıyla 79,03 işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 74,79 dolardan alıcı buldu.Ural Petrolün varil fiyatı ise 67,59 dolar oldu

ABD Merkez Bankasının (Fed) bu yıl faiz indirimine başlayacağına ilişkin beklentiler güçlenince, petrole talebin artacağı öngörüsüyle fiyatlar yukarı yönlü hareket geçti.

Bu arada düşüş eğiliminde olan ABD dolar endeksi de petrol fiyatlarının artışını desteklemeye başladı. Zayıf doların, döviz kullananlar için petrolü daha ucuz hale getirerek talebi artırması bekleniyor.

ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), ülkedeki ticari ham petrol stoklarının ne kadar olduğunu açıkladı. Stokların yaklaşık 1 milyon 200 bin varil arttığı ortaya çıktı. Beklenti 2 milyon 100 bin varil azalacağı yönündeydi. Bu durum beklentinin aksine stokların artması ülkede petrol talebinin zayıfladığına işaret etti ve fiyatların yukarı yönlü hareketini kısıtladı.

Brent petrolde teknik olarak 79,56 ile 80,46 dolar aralığının direnç, 76,60 ile 76,02 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.