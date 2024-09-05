Brent petrol yükselişte: Varili 72,84 dolardan işlem görüyor

Dün 74,64 dolara kadar yükselen Brent petrol, günü 72,62 dolarda tamamlamıştı. Batı Texas türü (WTI) ham petrolün varili ise aynı saatlerde 69,04 dolardan alıcı buldu.

Petrol fiyatlarındaki bu yükselişin arkasında, OPEC+ grubunun ekim ayında başlaması planlanan üretim artışını erteleme ihtimali yatıyor. Bu beklenti, piyasalarda arz endişelerini körükleyerek fiyatların yukarı yönlü hareketini destekledi. Ayrıca, ABD'nin ham petrol stoklarında 7,4 milyon varillik bir düşüş öngörüsü de talebin arttığını göstererek fiyatlar üzerindeki baskıyı artırdı. Stokların yalnızca 900 bin varil azalacağı beklenirken, açıklanan bu yüksek düşüş tahmini piyasada fiyatlara olumlu yansıdı.

ABD Merkez Bankası’nın (Fed) yıl sonuna kadar faiz indirimi yapacağı beklentileri ve ABD dolarının değer kaybı da petrol fiyatlarını yukarı çeken diğer faktörler arasında yer alıyor. Dolar Endeksi’nin yüzde 0,09 düşüşle 101,27 seviyesine gerilemesi de petrol talebini artırıcı bir etki yarattı.

Petrol fiyatlarında sert düşüş: Brent 73 dolara geriledi

Teknik analizlere göre Brent petrol için 74,21 ile 75,73 dolar aralığı direnç, 71,76 ile 70,83 dolar aralığı ise destek seviyeleri olarak izleniyor.