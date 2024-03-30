Brent petrolde üç ayda yüzde 13'e artış

Brent petrol ilk çeyrekte yüzde 12,91 artış gösterdi. 2024 yılına 76,86'lık bir varil fiyatıyla giriş yapan Brent petrol ocakta, yüzde 4,6 artış kaydederek, 80,42 dolara, şubatta 1,65 artış gerçekleştirerek 81,75 dolar yükseldi.

Brent petrolün fiyatı mart ayında kasım 2023'ten bu yana en yüksek seviyesine test ederek, 87,1 dolara kadar çıkış yaptı. Mart ayını yüzde 6,16'lık artışla 86,79 dolara yükseldi. Böylece petrol fiyatları yılın ilk üç çeyreğinde yüzde 12,91'lik artış gösterdi. Batı Teksas türü WTI petrolün varil fiyatı ilk üç ayda yüzde 15,87'lik bir artışa imza attı.

RUSYA'NIN PETROL İHRACI DÜŞEBİLİR

ABD'li şirket, Energy Intelligence Group'un Petrol Piyasaları Ekonomisti Julien Mathonniere'den dikkat çeken bir açıklama yaptı. Ukrayna'ya ait insansız hava araçlarının Rusya'daki petrol rafinerilerini vurmasının ardından bazı rafinerilerin üretimi azalttığı veya durdurduğunu belirten Mathonniere, bu sebeple ülkenin rafine petrol ürünü ihraç etme kapasitesinin azalabileceğini ifade etti.

Rus ham petrol ve rafine ürünlerinin hala küresel arzın yaklaşık yüzde 8'ini oluşturduğunu hatırlatan Julien Mathonniere, bu ihtimalin gerçekleşmesi halinde küresel rafine petrol ürünü pazarındaki sıkışıklığın artarak jet ve dizel yakıt fiyatlarını yukarı yönlü baskılayabileceğini ifade etti.