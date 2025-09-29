Brent petrolde yükseliş! İşte brent petrolde günün ilk rakamı (29 Eylül 2025)

Cuma günü 69,84 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 68,69 dolar seviyesinde tamamladı.

Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.46 itibarıyla yüzde 0,12 artarak 68,77 dolar oldu. Aynı saatte Batı Teksas türü ham petrolün varili 65,06 dolardan işlem gördü.

Fiyatlardaki kısmi yükselişte, Rusya-Ukrayna gerilimi ve İran'a yönelik yaptırımların yarattığı arz endişeleri etkili oldu.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, dün Telegram hesabı üzerinden yaptığı yazılı paylaşımında, Rusya'nın Ukrayna'nın farklı bölgelerine yoğun hava saldırısı gerçekleştirdiğini belirtti. Rus ordusunun bu saldırıda 40'tan fazla füze ve yaklaşık 500 insansız hava aracını (İHA) kullandığını kaydeden Zelenskiy, "Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik yoğun saldırısı 12 saatten fazla sürdü." ifadesini kullandı.

Rusya Savunma Bakanlığı da Ukrayna'nın askeri sanayi alanında faaliyet gösteren işletmelerini uzun menzilli yüksek hassasiyetli silah ve İHA'larla vurduklarını bildirdi. Bakanlığın açıklamasında ayrıca, gece Ukrayna'ya ait 41 İHA'nın çeşitli Rus bölgeleri üzerinde hava savunma sistemlerince vurulduğu belirtildi.

Öte yandan, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) 2231 sayılı kararı kapsamındaki "snapback" mekanizması, İran ile son dakika bir anlaşma sağlanamayınca 30 günlük rutin prosedürün ardından dün gece yarısı devreye girdi. Mekanizma, nükleer anlaşmanın Avrupalı tarafları İngiltere, Fransa ve Almanya (E3) tarafından 28 Ağustos'ta tetiklenmişti.

Böylece, 2015'te "nükleer anlaşma" olarak adlandırılan Kapsamlı Ortak Eylem Planı (KOEP) çerçevesinde kaldırılan İran'a yönelik BM yaptırımları yeniden yürürlüğe girerken bu zamana kadarki ABD ve Avrupa'nın tek taraflı yaptırımları artık BM üyesi tüm ülkeleri ilgilendiren uluslararası yaptırımlara dönüşmüş oldu.

Bu gelişmeler fiyatlar üzerinde yukarı yönlü baskı oluştururken Irak-Türkiye Ham Petrol Boru Hattı'ndan akışın yeniden başlaması ve OPEC+ ülkelerinin üretim artışı planının küresel piyasalarda oluşturduğu arz fazlası beklentileri ise yükselişi sınırladı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımla Irak-Türkiye Ham Petrol Boru Hattı'ndan akışın 27 Eylül itibarıyla yeniden başladığını duyurmuştu.

Irak Petrol Bakanlığı da Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nde (IKBY) bulunan sahalardan üretilen ham petrolün Irak Petrol Pazarlama Şirketi'ne (SOMO) teslim edilerek, Ceyhan Limanı üzerinden Irak-Türkiye boru hattı yoluyla ihraç edileceğini açıkladı.

IKBY, Irak Petrol Bakanlığı, SOMO ve petrol üreticisi firmalar arasında imzalanan anlaşma kapsamında ilk aşamada günlük yaklaşık 200 bin varil ham petrolün Türkiye'nin Ceyhan Limanı'na taşınması öngörülüyor.

OPEC+ grubu üyesi Suudi Arabistan, Rusya, Irak, Birleşik Arap Emirlikleri, Kuveyt, Kazakistan, Cezayir ve Umman'ın 5 Ekim'deki toplantısında üretim miktarını belirlemesi bekleniyor. Söz konusu ülkeler, geçen ayki toplantıda ekim ayı için günlük 137 bin varil üretim artışı kararı almıştı.

Brent petrolde teknik olarak 69,28 doların direnç, 65,14 doların destek bölgesi olarak izlenebileceği ifade ediliyor.