Brent petrolde yükseliş sürüyor

Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili ise 83,58 dolardan işlem gördü. Petrol fiyatları, son iki ayın en yüksek seviyelerine yakın bir seyir izlerken, yaz döneminin getireceği seyahat artışının yakıt talebini olumlu yönde etkileyeceği beklentisi ve Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası'nın (Fed) bu yıl içinde faiz indirimine gitme ihtimalinin güçlenmesi fiyatları yukarı çekti.

Amerikan Otomobil Birliği'nin tahminlerine göre, tatil döneminde seyahatler geçen yıla oranla yüzde 5,2, özellikle araba ile yapılan seyahatler ise yüzde 4,8 oranında artacak. Bu öngörüler, yaz aylarında artan seyahatlerin petrol talebini artıracağı ve böylece fiyatların yükselişini destekleyeceği beklentisini güçlendiriyor.

Ayrıca, Fed'in faiz indirimi yapması durumunda, dünyanın en çok petrol tüketen ülkesi olan ABD'de ekonomik büyümenin hızlanacağı ve bu durumun petrol talebini daha da artıracağı öngörülüyor. Düşük faiz oranları, ABD dolarının diğer para birimleri karşısında değer kaybetmesine ve böylece petrolün diğer para birimlerini kullanan ülkeler için daha ucuz hale gelmesine neden oluyor.

Diğer yandan, küresel petrol rezervlerinin büyük bir kısmının bulunduğu Orta Doğu'daki devam eden çatışmalar da petrol fiyatlarının yükselmesine katkı sağlıyor. Kızıl Deniz'deki çatışmaların, küresel deniz ticareti için hayati önem taşıyan bu bölgede petrol tedarikini olumsuz etkileyeceği endişeleri de fiyatları yukarı yönlü baskılıyor.

Teknik analizlere göre Brent petrolde 87,37 ile 88,14 dolar aralığı direnç, 85,34 ile 84,08 dolar aralığı ise destek bölgesi olarak takip ediliyor.