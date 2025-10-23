Bugün saat 09.17 itibarıyla Brent petrolün varil fiyatı, yüzde 2,2 artışla 64,37 dolara ulaştı. Aynı saat diliminde Batı Teksas türü ham petrolün varili ise 60,62 dolardan işlem görüyordu.

YAPTIRIMLAR ARZ ENDİŞESİNİ ARTIRDI

Petrol fiyatlarındaki bu yükseliş, ABD'nin Ukrayna Savaşı nedeniyle Rusya'nın büyük petrol tedarikçileri olan Rosneft ve Lukoil gibi şirketlere yaptırım uygulama kararının ardından artan arz endişelerinden kaynaklandı ve yüzde 2'nin üzerinde bir artış gerçekleşti.

ABD, Ukrayna'daki savaşı sona erdirmeye yönelik barış sürecinde "ciddi bir taahhüt eksikliği" sergilemesi gerekçesiyle Rusya'nın en büyük iki petrol şirketi Rosneft ve Lukoil ile bu firmaların iştiraklerini yaptırım listesine dahil etti.

KREMLİN'İN SAVAŞ GELİRLERİ HEDEFTE

ABD Hazine Bakanlığı, yaptırımların Rusya'nın enerji sektörü üzerindeki baskıyı artırmayı ve böylece "Kremlin'in savaş için gelir elde etme ve zayıflayan ekonomisini destekleme kapasitesini sınırlamayı" amaçladığını belirtti.

Açıklamada, Hazine Bakanlığının barış sürecini desteklemek için tüm yetkilerini kullanmaya devam edeceği ifade edilerek, "ABD, savaşın barışçıl şekilde çözülmesini savunmayı sürdürecek ve kalıcı barış, Rusya'nın iyi niyetli müzakere isteğine bağlıdır." ifadesi kullanıldı.

ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in savaşı sona erdirmeyi reddetmesi nedeniyle Kremlin'in savaşını finanse eden iki büyük petrol şirketine yaptırım uygulandığını ifade ederek, "Hazine Bakanlığı, Başkan Donald Trump'ın bir savaşı daha sona erdirme çabalarını desteklemek için gerekirse daha fazla adım atmaya hazır. Müttefiklerimizi de bu yaptırımlara katılmaya çağırıyoruz." dedi.

YAPTIRIM KAPSAMINA ALINAN İŞTİRAKLER

Lukoil'in Perm, Aik, Kaliningradmorneft, West Siberia, Uraloil ve Russian Innovation Fuel and Energy Company gibi iştirakleri yaptırım listesine alındı. Bu şirketlerin Rusya'da petrol ve doğal gaz arama, üretim ve teknoloji geliştirme faaliyetleri yürüttüğü kaydedildi.

Rosneft'in de aralarında Bashneft Dobycha, Vankorneft, Samaraneftegaz, RN Tuapse Oil Refinery, Orenburgneft, Yuganskneftegaz ve Ryazan Oil Refinery'nin yer aldığı yaklaşık 30 iştiraki yaptırıma tabi tutuldu. Bu şirketlerin ülke genelinde petrol üretimi, rafineri işletmeciliği ve doğal gaz sahası geliştirme faaliyetleri yürüttüğü ifade edildi.

DONDURULAN MAL VARLIKLARI VE YASAKLANAN İŞLEMLER

ABD Hazine Bakanlığı Yabancı Varlıklar Kontrol Ofisinden (OFAC) yapılan açıklamada, bu şirketlerin ABD'de bulunan ya da ABD vatandaşlarının kontrolündeki tüm mal varlıklarının dondurulduğu belirtildi.

Ayrıca, yaptırıma tabi kişi veya kuruluşlara doğrudan ya da dolaylı olarak yüzde 50 veya daha fazla ortaklığı bulunan diğer tüm şirketlerin de otomatik olarak yaptırım kapsamına girdiği ifade edildi. ABD vatandaşlarının veya ABD üzerinden işlem yapan kurumların bu varlıklarla her türlü finansal işlemi yapması yasaklandı.

OFAC, yaptırımların amacının cezalandırma değil, Rusya'yı davranışını değiştirmeye teşvik etmek olduğunu kaydetti.

KÜRESEL PİYASALAR ETKİLENME RİSKİNDE

Uzmanlar, bu hamlenin küresel petrol akışını zayıflatabileceğini ve Rusya'dan yapılan tedariklerde kesinti riskinin artmasıyla alıcıları açık piyasaya yönlendirebileceğini belirtiyor.

Hindistan'ın ABD baskısıyla Rus petrolü alımlarını azaltması durumunda, Asya talebinin ABD petrolüne kayabileceği ve bunun da Atlantik piyasalarındaki fiyatları yukarı çekebileceği öngörülüyor.

Hindistan devlet rafinerileri, ABD'nin Rosneft ve Lukoil'e yönelik yaptırımları sonrasında bu şirketlerden doğrudan tedarik yapılmadığından emin olmak amacıyla alımlarını gözden geçirdiklerini açıkladı.

ABD TALEBİ VE AZALAN STOKLAR FİYATLARI DESTEKLİYOR

ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA) verileri, dünyanın en büyük petrol tüketicisi olan ülkede talebin arttığına işaret ederek fiyat artışlarını destekledi.

EIA verilerine göre, ABD'nin ticari ham petrol stokları geçen hafta 1 milyon varil azalarak 422 milyon 800 bin varile geriledi. Piyasa beklentisi, stokların 2 milyon 200 bin varil artması yönündeydi. Aynı dönemde benzin stokları da 2 milyon 100 bin varil azalışla 216 milyon 700 bin varil olarak kayıtlara geçti.

Veriler, ayrıca üretimde hafif bir düşüş yaşandığını gösterdi. ABD'nin günlük ortalama ham petrol üretimi 11-17 Ekim haftasında 7 bin varil azalarak 13 milyon 629 bin varil seviyesinde gerçekleşti. Üretimdeki azalma, arz endişelerini güçlendirerek fiyatları yukarı yönlü destekledi.

Kısa vadede piyasalar, Orta Doğu öncülüğünde OPEC ve OPEC dışı bazı üretici ülkelerden oluşan OPEC+ grubunun üretim kısıtlamalarını gevşetmesiyle ortaya çıkabilecek arz fazlasına odaklanmış durumda.

Brent petrolde teknik olarak 68,56 dolar direnç, 58,50 dolar destek bölgesi olarak takip ediliyor.