Brent petrolün varil fiyatı 73,52 dolar

Uluslararası piyasalda dün 73,66 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 73,14 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 13.23 itibarıyla 73,52 dolar oldu. Aynı saatte Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 69,44 dolardan alıcı buldu. Ural Petrol varili ise 67,77 dolardan fiyatlandı

ABD Merkez Bankasının (Fed) gelecek dönem politikalarına ilişkin belirsizlikler, petrol fiyatlarını etkilemeye devam ediyor.

Fed üyelerinin sözle yönlendirmeleri takip edilirken, Kansas City Fed Başkanı Jeff Schmid, Bankanın faiz indirimlerinin, enflasyonun yüzde 2 hedefine doğru ilerlediğine olan güveninin işareti olduğunu dile getirdi.

Fed'in büyük mali açıkların enflasyona neden olmasını engelleyeceğini belirten Schmid, ancak bunun daha yüksek faiz oranları anlamına gelebileceğini ifade etmesi, petrol fiyatlarını baskıladı.

Söz konusu gelişmelerle para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in gelecek ay yüzde 59 ihtimalle faiz indireceği, yüzde 41 ihtimalle ise politika faizini sabit tutacağı öngörülüyor.

Yüksek faiz oranlarının, ABD dolarının diğer para birimleri karşısında değer kazanmasına yol açarak petrol talebini azaltacağı düşünülüyor. ABD Dolar Endeksi, önceki işlem seansına göre saat 10.07'de (08.07 GMT) yüzde 0,06 artarak 106,27'ye yükseldi.

Öte yandan, Rusya'nın Ukrayna enerji unsurlarına yönelik düzenlediği saldırılar, piyasa oyuncularının arz endişelerini besleyerek, fiyatların daha fazla düşmesinin önüne geçti.

Rusya Savunma Bakanlığı, ordunun, Donetsk bölgesindeki Novoselidovka yerleşim birimini ele geçirdiğini duyurdu. Dün, Bakanlıktan yapılan açıklamada Rusya Silahlı Kuvvetlerinin Ukrayna'daki eylemleriyle ilgili bilgi verildi.

Son 24 saatte 146 bölgede Ukrayna'nın askeri havaalanı altyapısına, enerji unsurlarına yönelik saldırıların düzenlendiği bildirilen açıklamada, savaşın başlangıcından bu yana Ukrayna ordusuna ait 648 uçak, 283 helikopter, 36 bin 259 İHA, 586 hava savunma füze sistemi, 19 bin 386 tank ve zırhlı araç, 1490 çok namlulu roketatar, 18 bin 181 obüs ve havan topu ile 28 bin 525 özel askeri aracın imha edildiği kaydedildi.

Brent petrolde teknik olarak 73,21 doların direnç, 70,33 doların ise destek olarak izlenebileceği belirtiliyo