Brent petrolün varil fiyatı 75,37 dolar

Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 75,37 dolardan işlem görüyor.

Brent petrolün varil fiyatı 75,37 dolar

Dün 79,78 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 75,32 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı bugün saat 09.20 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,07 artışla 75,37 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 71,66 dolardan alıcı buldu.

Fiyatlardaki kısıtlı yükselişte, dünyanın en büyük petrol tüketicisi ABD'nin ham petrol stoklarındaki düşüş öngörüsü etkili oldu.

Amerikan Petrol Enstitüsü, ülkenin ham petrol stoklarında geçen hafta önceki haftaya göre 3 milyon 939 bin varil düşüş tahmin edildiğini açıkladı. Piyasa beklentisi, 1 milyon varil düşüş olacağı yönündeydi.

Stoklardaki düşüş öngörüsü ülkede talebin yüksek seyrettiği algısı yaratarak fiyatları destekledi. ABD Enerji Enformasyon İdaresinin resmi stok verileri bugün açıklanacak.

Öte yandan, ABD Merkez Bankasının (Fed) bugün açıklayacağı para politikası kararları öncesinde bankacılık sektörüne ilişkin endişeler ise fiyatları aşağı yönlü baskılamaya devam ediyor.

Piyasalarda, Fed'in politika faizini yüzde 90 ihtimalle 25 baz puan artıracağı ve "şahin" politikalarını sonlandıracağı öngörüleri fiyatlanırken, ülkede bankacılık sektörüne ilişkin endişeler yeniden canlandı.

Brent petrolde teknik olarak 75,43 ile 75,65 dolar aralığının direnç, 75,21 ile 74,99 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.

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