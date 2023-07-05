Brent petrolün varil fiyatı 75,81 dolar

Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 75,81 dolardan işlem görüyor.

Brent petrolün varil fiyatı 75,81 dolar

Dün 76,29 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 76,25 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.33 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,58 düşüşle 75,81 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 70,87 dolardan alıcı buldu.

Brent petrol fiyatı, küresel piyasalarda ABD ve AB merkez bankalarının toplantıları öncesi belirsizliklerin etkisiyle düştü. ABD ve Avrupa'da faiz oranlarının artmaya devam etmesi durumunda küresel ekonomide yavaşlama olacağı endişeleri petrol fiyatları üzerinde baskı kurmaya devam ediyor.

Piyasa oyuncuları, geleceğe dönük para politikalarına ışık tutacağı beklentisiyle gün içinde ABD'den gelecek Fed toplantı tutanaklarına odaklandı. Fed, faiz oranlarını geçen ay yaptığı toplantıda sabit tutmuştu ancak enflasyonun yıllık hedefin oldukça üzerinde kalması nedeniyle bu yıl en az iki faiz artırımının daha sinyalini vermişti.

Öte yandan, uzmanlar, gün içinde Amerikan Petrol Enstitüsünün ham petrol stok verilerini bekliyor. Dünyanın en büyük petrol tüketicisi ABD'de stoklar geçen hafta 2,4 milyon varil düşüş göstermişti. Stokların azalması ülkede talebin arttığına işaret ederek fiyatları yukarı yönlü hareketlendirebilir.

Brent petrolde teknik olarak 76,07 ile 76,17 dolar aralığının direnç, 75,75 ile 75,69 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor. (AA)

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